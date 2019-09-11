Смольный проверил состояние реки Новой, куда ранее сбрасывали токсичные стоки

Инспекторы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга провели плановый осмотр реки Новая и канала Новый (Сбросной) для мониторинга состояния водного объекта. В рамках проверки были взяты пробы поверхностных природных вод, которые в настоящий момент изучают специалисты. В то же время визуальный осмотр водоема показал, что видимых загрязнений в нем нет, также на всем протяжении реки отсутствует неприятный запах, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, в середине июля экологи перекрыли и запломбировали канализационные стоки в реку Новую, откуда в нее поступали токсичные вещества.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за загрязнение данного водоема была оштрафована управляющая компания аэропорта Пулково — ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Кроме этого, СКР предъявил ее гендиректору Владимиру Якушеву обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.