Экологи перекрыли канализационные стоки в реку Новую

Канализационные трубы, по которым в реку Новую поступали загрязняющие вещества, заглушили и опломбировали. Перекрытием стоков занимались сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга, специалисты Росприроднадзора, Невско-Ладожского бассейнового водного управления и активисты из движения «Ульянка Экология». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Как пояснили в комитете по природопользованию, с 16 июля сброс поверхностных сточных вод с территории аэропорта Пулково в канал Новый (Сбросной) и далее в реку Новую полностью прекращен.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что оператора Пулково — компанию ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — оштрафовали на 200 тыс. рублей за загрязнение реки Новой. Кроме этого, СКР предъявил ее гендиректору Владимиру Якушеву обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды.