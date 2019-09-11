Суд вернул дело Серебренникова в прокуратуру

Мещанский районный суд Москвы вынес решение о возвращении в прокуратуру дела «Седьмой студии», одним из фигурантов которого проходит режиссер Кирилл Серебренников. Также суд отменил меру пресечения в виде подписки о невыезде фигурантам дела Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

Как развивалось дело «Седьмой студии» Читать далее

Ранее госпожа Аккуратова подняла вопрос о передаче дела в прокуратуру по причине неустраненных нарушений в обвинительном заключении по делу. Гособвинение выступило против. Кирилл Серебренников, Софья Апфельбаум и Юрий Итин поддержали предложение судьи, Алексей Малобродский выступил за продолжение рассмотрения дела в суде.

Дело «Седьмой студии» было возбуждено в мае 2017 года. Фигурантами проходят пять человек, в том числе продюсер Екатерина Воронова (находится в международном розыске). По версии следствия, они похитили не менее 133 млн руб., выделенных на проект «Платформа» в 2011–2014 годах. Обвиняемые вину не признают.

О ходе 44-го заседания по делу — в онлайн-трансляции “Ъ”.