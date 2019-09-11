Первый в мире атомный контейнеровоз встретят в Петербурге 14-15 сентября

В Петербург 14-15 сентября по Северному морскому пути прибудет первый в мире атомный контейнеровоз «Севморпуть», который в конце августа вышел из порта Петропавловск-Камчатский. На его борту находятся 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнерами с другими грузами. Встречать «Севморпуть» в Петербурге будет специально созданная по этому поводу комиссия, включающая представителей Смольного, Большого порта Санкт-Петербург, МЧС и «Атомфлота», сообщает «Фонтанка.ру».

В настоящий момент, по данным Marintraffic, судно находится у побережья Новергии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первый рейс атомного контейнеровоза «Севморпуть» в Петербург должен стать началом реализации пилотного проекта по осуществлению регулярных рейсов в летне-осеннюю навигацию, который в настоящий момент прорабатывает Дирекция Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» и ФГУП «Атомфлот».