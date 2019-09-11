Уголовное дело о доведении до самоубийства возбудили по инциденту у здания госсовета Удмуртии

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) после суицида 79-летнего ученого и активиста Альберта Разина у здания госсовета Удмуртии 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«В рамках расследования уголовного дела выясняются мотивы действий пострадавшего, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз»,— говорится в сообщении.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ-Удмуртия” «Есть ли у меня Отечество?».