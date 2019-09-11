В России могут ужесточить штрафы для водителей, нарушающих ПДД с детьми в салоне автомобиля

Правительство России поручило Минюсту и МВД ужесточить наказание за нарушения ПДД для водителей, перевозящих в салоне детей. Проект поправок в КоАП РФ должен быть разработан до 31 марта 2020 года.

Поручение дано по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности движения. С инициативой усилить санкции ранее выступил начальник ГИБДД России Михаил Черников. По данным Госавтоинспекции, с начала 2019 года число ДТП с пострадавшими детьми выросло на 1,2%, хотя до этого стабильно уменьшалось с 2012 года. Для решения проблемы господин Черников также предложил законодательно ограничить скорость движения автомобилей, в салоне которых перевозятся дети, но это инициатива в список правительственных поручений не попала.

Подробнее о темах, обсуждавшихся на комиссии по безопасности движения, читайте в материале “Ъ” «ГИБДД просит не торопиться с детьми».