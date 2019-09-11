Hyundai показала лимитированный хэтчбек i30 N Project C

Hyundai i30 N Project C. Фото: Hyundai

Hyundai i30 N Project C. Фото: Hyundai

Hyundai i30 N Project C. Фото: Hyundai

Название новой версии — Project C — отсылает к тестовой трассе Area C научно-технического центра в Намьянге (в честь города названо отделение Hyundai N), где испытывают спортивные Hyundai, а также к материалу карбон (carbon), из которого сделаны ряд элементов.

В Hyundai i30 N Project C углепластик использован для капота, элементов аэродинамического обвеса, накладок на пороги в салоне и деталей сидений. В салоне появились оранжевые акценты, обивка руля алькантарой и новый набалдашник рычага коробки передач.

Также хэтчбек получил алюминиевые ступицы задних колес и новые диски OZ Racing. Это позволило облегчить хэтчбек на 50 кг. Была доработана подвеска и перенастроен мотор, хотя его мощность не изменилась — 2-литровый бензиновый турбомотор от базового Hyundai i30 N Performance выдает 275 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Тираж Hyundai i30 N Project C составит всего 600 экземпляров, причем все машины будут продаваться только в Европе.