11 сентября, среда
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Hyundai показала лимитированный хэтчбек i30 N Project C

Компания Hyundai представила лимитированный хэтчбек i30 N Project C, который стал экстремальной модификацией серийного Hyundai i30 N.

Название новой версии — Project C — отсылает к тестовой трассе Area C научно-технического центра в Намьянге (в честь города названо отделение Hyundai N), где испытывают спортивные Hyundai, а также к материалу карбон (carbon), из которого сделаны ряд элементов.

В Hyundai i30 N Project C углепластик использован для капота, элементов аэродинамического обвеса, накладок на пороги в салоне и деталей сидений. В салоне появились оранжевые акценты, обивка руля алькантарой и новый набалдашник рычага коробки передач.

Также хэтчбек получил алюминиевые ступицы задних колес и новые диски OZ Racing. Это позволило облегчить хэтчбек на 50 кг. Была доработана подвеска и перенастроен мотор, хотя его мощность не изменилась — 2-литровый бензиновый турбомотор от базового Hyundai i30 N Performance выдает 275 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Тираж Hyundai i30 N Project C составит всего 600 экземпляров, причем все машины будут продаваться только в Европе.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя