Правительство Новосибирской области и ПАО Промсвязьбанк заключили соглашение о сотрудничестве

Документ 11 сентября подписали Андрей Травников и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. Одно из главных направлений сотрудничества — разработка и реализация инвестпроектов в ЖКХ, здравоохранении, инфраструктурном строительстве и других сферах, в том числе с использованием механизмов ГЧП.



Стороны намерены взаимодействовать в рамках реализации приоритетных национальных и инвестиционных проектов на территории Новосибирской области, региональных госпрограмм, а также совместных проектов, направленных на поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона, техническое перевооружение и модернизацию предприятий.

Как отметил губернатор, области необходимы надежные партнеры среди финансовых институтов. «Для Новосибирской области важна готовность Промсвязьбанка участвовать в региональных проектах в сферах развития ЖКХ, здравоохранения, дорожно-транспортной системы, в инфраструктурном строительстве; в реализации нацпроектов»,— подчеркнул после подписания соглашения губернатор.

Петр Фрадков отметил, что банк работает в Новосибирской области уже 19 лет, и за это время у него сложились крепкие отношения со многими крупными предприятиями, в том числе промышленными производствами. «Согласно нашему индексу RSBI, область входит в топ-5 российских регионов с самой высокой деловой активностью малого и среднего бизнеса. Поэтому реализация программ поддержки субъектов МСБ для нас также в приоритете»,— отметил председатель ПАО «Промсвязьбанк».