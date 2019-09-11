Аэропорт Тамбов включили в реестр естественных монополий

Мичуринская транспортная прокуратура добилась включения ТОГБУ «Аэропорт Тамбов» в реестр субъектов естественных монополий. Как сообщили в надзорном ведомстве, этому предшествовала проверка исполнения антимонопольного законодательства учреждением. В частности, было установлено, что ТОГБУ в качестве основного вида осуществляет аэропортовую деятельность, в нем создана и функционирует служба аэродромно-транспортного обеспечения полетов. Также, аэропортом заключаются договоры на оказание услуг по хранению авиационного топлива и на обеспечение заправки воздушных судов. То есть, учреждение обладает признаками субъекта естественных монополий, но в нарушение требований антимонопольного законодательства ТОГБУ в ответствующий реестр не входил. Из-за этого, отметили в прокуратуре, не были должным образом установлены тарифы на оказание аэропортом услуг по обеспечению заправки воздушных судов и хранение топлива.

Теперь же, на основании приказа Федеральной антимонопольной службы в отношении ТОГБУ «Аэропорт Тамбов» введено государственное регулирование деятельности в сфере услуг аэропортов. Напомним, в августе глава Тамбовской области Александр Никитин заявил, что реконструкция аэропорта «Тамбов» должна завершиться к празднованию юбилея Сергея Рахманинова - 1 апреля 2023 года исполнится 150 лет со дня рождения великого композитора. В начале года АО «Новая Авиация» подготовило проект реконструкции «Тамбова» ориентировочной стоимостью 3,7 млрд руб. Документ был отправлен на согласование Главгосэкспертизы. Ожидалось, что работы по реконструкции аэропорта могут начаться до первой половины 2020 года. Регион рассчитывает на включение объекта в госпрограмму «Развитие транспортной системы». Пассажиропоток аэропорта в 2018 году составил 29 тыс. человек. В 2019-м планируется довести его до 35 тыс.

О том, почему курские власти доверили строительство терминала за 350 млн руб. «рекламному агентству», в материале “Ъ-Черноземье” «Аэропорту создают образ».

Владимир Зоркий