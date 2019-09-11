Дом будущего для настоящего

Уникальный фасад, великолепная архитектура, отапливаемый паркинг, комфортный микроклимат в каждой квартире – нет, это не описание дома из фантастического фильма про будущее, а клубный дом «Соты», который строится в настоящем.

Единственный в своем роде

«Мой дом построен по законам самой строгой архитектуры. Сам Евклид мог бы поучиться, познавая геометрию моих сот» — трудно не согласиться со словами пчелы из сказки «тысяча и одна ночь», любуясь фасадом клубного дома «Соты», расположившегося в самом сердце исторического центра Уфы на пересечении улиц Цюрупы, Октябрьской Революции и Коммунистической. Панорамное остекление и фасад в форме правильных шестиугольников — не только архитектурный способ почтить традиции родного края, но и уникальное решение, как для нашего города, так и страны в целом. В светопрозрачных конструкциях проекта применяется особое стекло с нано-покрытием из серебра — благодаря подобным инновационным решениям они минимизируют потерю тепла из помещения в морозы и обеспечивают хорошую защиту от солнца в летний зной. К слову, «Соты» впечатляет не только экстерьером — большие, панорамные стекла стильного серого оттенка расширяют пространство внутри помещений.

Исключительность клубного дома «Соты» в целом и его остекления в частности подтверждает победа в престижном ежегодном конкурсе «Лидер промышленности РФ» в специальной номинации «Стекольная промышленность» за применение инновационных технологий при изготовлении стекла. Среди прочих достижений можно также выделить, что в июне этого года клубный дом «Соты» вошел в Топ-10 Лучших строящихся региональных жилых комплексов бизнес-класса по итогам самой престижной федеральной премии в области недвижимости Urban Awards 2019. А жить в одном из лучших жилых комплексов страны ни с чем не сравнимое удовольствие.

Особые привилегии

Стоит отметить, что для покупателей квартир в клубном доме «Соты» предусмотрена программа «Привилегия», воспользовавшись которой вы сможете купить квартиру, паркинг и кладовку на уникальных для Уфы условиях. Выбрав двух или трёхкомнатную квартиру по «Привилегии» вы получите выгоду 50% от стоимости паркинга и кладовки, а при покупке четырёхкомнатной квартиры – и вовсе получите кладовку и второй паркинг в подарок. Еще одно преимущество программы — возможность приобретать все по отдельности, даже если сегодня вы захотели купить только квартиру, но спустя какое-то время решились на паркинг и кладовку*. «Привилегия» - возможность получить все объекты на очень привлекательных условиях.

Атмосфера дома мечты

От аутентичного дизайна фасадов здания до технологических усовершенствований — детали клубного дома «Соты» столь же уникальны, сколько владельцы и арендаторы, которых он привлекает. Для тех, кто ищет эстетику и комфорт, «Соты» не имеют себе равных в объединении среды, сервиса, и, конечно, людей со схожими ценностями. Клубный дом «Соты» призван изменить подход к восприятию жилого пространства и создать территорию, наполненную тщательно продуманными архитектурными и функциональными деталями «дома мечты» в историческом центре Уфы, а также комфортом и непринужденным общением. Ведь дом — это не только помещение, в которое мы возвращаемся с работы, но и атмосфера, которая царит на его территории. Мелодичный плеск сухих фонтанов, мерцание городских инсталляций и неспешные прогулки по променаду… К слову, ландшафтный дизайн прилегающей территории будет делать одно из лучших агентств в стране - «Народный архитектор». Ослепительная улыбка консьержа, блеск дизайнерской плитки в холле, и доброе «Здравствуйте!» человека, который едет с вами в лифте - микроклимат «Сот» благоволит построению дружественных связей между живущими здесь людьми, ведь почти наверняка можно сказать, что вашим соседом окажется человек со схожими жизненными ценностями и приоритетами.

Ну а вид из квартир клубного дома «Соты» обещает лучшие пейзажи, которые может предложить городской ландшафт: цветные крыши, парки и умиротворяющее спокойствие реки Белой.

Клубный дом «Соты» уже стал архитектурной звездой города и яркой доминантой в центре. Прямо сегодня вы можете пройтись по понравившимся квартирам, в живую выбрать вид из окна и по достоинству оценить ваш будущий дом.

Если вы хотите жить в одном из лучших строящихся жилых комплексов страны**, вас ждут в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. Коммунистическая, 107, ул. Энтузиастов, 20/1 и в мобильном офисе продаж в ТЦ «Мега».

Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111.

* Количество квартир участвующих в акции ограничено. Наличие и условия узнавайте в офисе продаж. Не является публичной офертой.

** По итогам федеральной премии недвижимости Urban Awards 2019.

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