Тамбовская область и Алтайский край признаны самыми экологически чистыми регионами России

Лидерами экологического рейтинга организации «Зеленый патруль» за лето стали Тамбовская область, Алтайский край и Белгородская область. В первую десятку рейтинга также вошли Республика Алтай, Москва, Магаданская, Курская, Мурманская и Ульяновская области и Республика Коми.

Список аутсайдеров замыкает Иркутская область, которая впервые оказалась в конце рейтинга. В конце списка оказались также: Московская область (77-е место), Омская область (77-е), Красноярский край (78-е), Оренбургская область (79-е), Забайкальский край (80-е), Нижегородская область (81-е), Якутия (82-е), Челябинская область (83-е), Свердловская область (84-е).

Рейтинг оценивает регионы по четырем индексам: природоохранному, промышленно-экологическому, социально-экологическому и сводному. Расчет рейтинга совершает информационно-аналитическая система на основании значений индикаторов. Рейтинг публикуется каждый сезон с 2008 года.

По федеральным округам места распределились так:

Центральный; Северо-Кавказский; Северо-Западный; Приволжский; Сибирский; Южный; Дальневосточный; Уральский.

Ранее Минприроды и Росприроднадзор заявили о планах по развитию общественной экологической экспертизы, потому как механизм реализован не полностью.

Подробнее об институте общественной экологической экспертизы читайте в материале “Ъ” «Минприроды хочет наделить граждан экспертными полномочиями».