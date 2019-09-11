В Москве избранный губернатор Петербурга набрал меньше голосов, чем его конкуренты

На электронных участках в Москве избранный губернатором Петербурга Александр Беглов набрал меньше голосов, чем его конкуренты — Михаил Амосов и Надежда Тихонова. В частности, 194 петербуржца, пожелавшие воспользоваться системой «мобильный избиратель» и проголосовавшие за губернатора на территории столицы, отдали свои голоса за кандидата от «Гражданской платформы», 121 человек поддержал представительницу «Справедливой России» и лишь 82 избирателя проголосовали за господина Беглова. Об этом в ходе заседания городской избирательной комиссии в среду, 11 сентября, заявил глава ГИК Виктор Миненко, сообщает «Интерфакс».

Всего по электронной системе «мобильный избиратель» в Москве изъявили желание участвовать 535 жителей Петербурга, при этом фактически проголосовали 402 человека. Число действительных бюллетеней составило 397, а явка избирателей — 75,14%.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Горизбирком официально утвердил итоги губернаторских выборов в Петербурге. За Александра Беглова проголосовали 64,4% избирателей, за Надежду Тихонову — 16,8%, за Михаила Амосова — 16,03%. Явка на выборах в Петербурге составила 30%.