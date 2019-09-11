Выставочная Москва на «Курской»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, работы каких авторов галеристы представили в выставочном центре.

Вернемся обратно из Европы в выставочную Москву. Во вторник здесь состоялся «Вечер открытий на “Винзаводе”». Пожалуй, интересно, как местные галеристы-резиденты пережили ярмарку Cosmoscow, которая только что отшумела в Гостином дворе, как обычно, смело совпав с Днем города с перекрытым центром, а в этот раз еще и с выборами. Уже на предоткрытии многие, очень многие галеристы уверяли, что у кого часть, а у кого и все стенды проданы на корню. Вот и поглядим, что у них осталось для родного «Винзавода».

В галерее Тотибадзе живопись петербурженки Ирины Васильевой «59 градусов северной широты». Васильева, как говорят, теперь живет в Кронштадте, так что палитра ее стала совсем по-питерски серо-черно-коричнево-зелено-красной. Она — последователь ленинградской школы андеграунда.

В галерее Osnova проект московской журналистки Марго Трушиной, которая живет в Лондоне и выставляется в Royal Academy. Называется «Окситоцин». Описывается так: «Апеллируя к философии постгуманизма, идеям Донны Харрауэй и Рози Брайдотти о равенстве человека, природы и общества как трех совместно эволюционирующих сущностей, а также развивая тезис Тимоти Мортона об “экологии без природы” и мире, где живые и неживые объекты вплетены в общественные, политические и чувственные отношения, художник создает собственное пространство, в которое и приглашает зрителя задуматься как о “природе” человека, так и нашем отношении к “природе”». Без комментариев.

В Triangle совместная выставка Кирилла Лебедева (Кто) и Татьяны Будяк — «Смысл есть, но он устал и спит».

У Сергея и Ольги Поповых проект Александра Плюснина «Антихилер». Заглавным изображением является шестипалая рука — метка тайного знания. А вся экспозиция спланирована так, словно это владение современного техно-алхимика. Выставка представляет собой гибридную форму из стеклянных шаров для предсказаний, пластилиновой скульптуры и проекций рисунков в пространстве 360 градусов. Можно, кстати, спросить у Сережи и Оли, как прошла ярмарка для галереи pop/off/art.