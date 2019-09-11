В Петербург с инспекцией прибыла делегация УЕФА

Делегация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прибыла с четвертым по счету инспекционным визитом в Петербург. В ее состав вошли 86 специалистов в различных сферах деятельности, связанной с подготовкой города к Чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в рамках визита (до 12 сентября) эксперты УЕФА планируют детально ознакомиться с задействованными объектами городской инфраструктуры и согласовать все аспекты совместной деятельности по профильным направлениям подготовки к Евро-2020.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что расходы на проведение матчей Евро-2020 в Петербурге составят более 6,3 млрд рублей.