Член Совета по межнациональным отношениям предложила создать «советы старейшин» после инцидента в Удмуртии

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Маргарита Лянге предложила создавать «советы старейшин» после суицида 79-летнего активиста и ученого Альберта Разина у здания госсовета Удмуртии 10 сентября. По ее мнению, общественные деятели пожилого возраста смогут себя реализовывать на этих «советах», сообщает ТАСС.

«В силу возраста он перешел из категории активных руководителей движения в экспертное сообщество, и не всегда, конечно, может человек это спокойно воспринять. С другой стороны, здесь мы должны подумать о том, что в национальном движении нужно предусмотреть какие-то институты... типа советов старейшин. У людей в возрасте, заслуженных людей должны быть каналы, по которым они могли бы себя реализовывать, даже когда у них не так много сил. Эта трагедия должна заставить на задуматься, чтобы пересмотреть структуры культурных организаций, НКО»,— сказала госпожа Лянге.

Она отметила, что удивлена, что такой инцидент случился именно в Удмуртии. «Все, что с языком в Удмуртии происходит, — это самый лучший вариант, который может быть во всех национальных республиках. Мне кажется, это связано с какими-то личностными проблемами человека в возрасте. Ужасная трагедия, которая произошла сегодня в Ижевске, на мой взгляд, не связана с языковой ситуацией вообще никак»,— добавила Маргарита Лянге.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ-Удмуртия” «Есть ли у меня Отечество?».