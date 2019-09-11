Объявлена дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге

16 сентября в Екатеринбурге начнется отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Александр Высокинский, говорится в сообщении мэрии. Подключение пройдет поэтапно. Со следующей недели отопление включат в школах, детских садах, больницах и других социальных объектах, а также жилых домах.

Отопление подключают до наступления холодов. Это делается для того, чтобы успеть выявить и устранить нарушения, связанные с запуском отопления. Жилфонду предложено начислять плату за отопление с фактической даты начала подачи тепла, сообщили в мэрии.

15 августа в Екатеринбурге завершился третий этап гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок). Всего за время испытаний специалисты обнаружили более 80 повреждений.