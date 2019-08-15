По итогам опрессовок в Екатеринбурге выявили 31 повреждение труб

По итогам третьего этапа гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок) в Екатеринбурге энергетики зафиксировали 31 повреждение на теплосетях, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

Трубы не выдержали нагрузки в районе улиц Серафимы Дерябиной, Решетникова, Посадская, Куйбышева, переулка Трамвайного, Сиреневого бульвара, Восточной, Крылова, Вайнера, Шейнкмана, Волгоградская, Фрезеровщиков, Расковой, Таватуйская, Бакинских Комиссаров, Красных командиров, Красноармейская. Также из-за коммунальной аварии на Эльмаше повреждены несколько автомобилей.

Опрессовки прошли в Екатеринбурге в три этапа. Первый этап прошел с 26 по 30 мая, второй — с 30 июня по 4 июля, третий — с 12 по 15 августа. Всего за время испытаний специалисты обнаружили более 80 повреждений.