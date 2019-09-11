«Джон Болтон больше подходит России»

Джон Болтон уволен — Дональд Трамп написал в Twitter, что больше не нуждается в услугах своего советника по национальной безопасности. Болтон известен своей жесткой позицией в отношении России. В Кремле заявили, что происходящее — внутреннее дело США, Москва не намерена как-то вмешиваться. В свою очередь, госсекретарь Майкл Помпео заявил, что американская внешняя политика не изменится. Исполнять обязанности Болтона временно будет его заместитель Чарли Каппермен. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отставка Болтона — неприятный сигнал для Кремля.

Вашингтонский «ястреб» закончил полет. Это прозвучало как гром среди ясного неба, что, собственно, в духе Дональда Трампа. Еще буквально вчера советник президента США был здесь, неподалеку — на Украине и даже впервые в Белоруссии. И вот его сняли. Причина — разногласия с шефом. Трамп ищет контактов с Ираном, Северной Кореей и даже с талибами, намерен вести большой диалог. Болтон не мог разделить такой подход. В конце концов надоел своими советами. В результате хозяин Белого дома даже говорил, что его советник очень хочет втянуть Америку в войну.

В Москве отреагировали двояко. С одной стороны, хорошо, что уходит этот «ястреб» — он всегда был за то, чтобы не только с Ираном, КНДР, но и с Россией не церемониться. Именно при нем развалился ДРСМД. Теперь есть шанс, что хотя бы СНВ удастся спасти, может быть, новый договор подпишем.

В Кремле отреагировали оперативно. Заметно, что американская тема очень волнует. Комментарий был прост: это внутреннее дело Соединенных Штатов. Тем не менее, нам важно вести переговоры по вопросам мировой безопасности — это крайне чувствительная тема. Но, с другой стороны, произошедшее называется кадровой чехардой.

Все это лишний раз доказывает непредсказуемость характера Трампа. С таким очень сложно иметь дело — у него семь пятниц на неделе.

И что теперь будет с Украиной, где наметился прорыв? США вроде бы готовы участвовать в «нормандском формате», были хоть какие-то договоренности о нормализации в торговле. Что теперь — будут по-другому советовать? А ведь если вспомнить, именно Болтон готовил встречи Путина и Трампа. И был в Москве. Сколько было надежд тогда, а теперь начинай по новой.

Политолог в эфире “Ъ FM” — об отставке советника по нацбезопасности Читать далее

Как ни странно, «ястреб» Болтон больше подходит России. Он знает, как себя вести с Москвой, у него есть последовательная позиция. Пусть это позиция со знаком «минус», но она понятна. В конце концов, против кого консолидировать наше общество? В нынешней ситуации недруги не то чтобы нужны — полезны. Кто-то должен все время чем-то грозить. Это тот случай, когда предсказуемость важнее. Хуже, когда тебя утром заверяют в вечной дружбе, а вечером вводят санкции.

Допустим, придет новый советник-друг России. Начнем новые соглашения готовить. Опять будет много радости и оптимизма. А его возьмут и уволят — и опять придет «ястреб». Впору задуматься относительно исхода американских выборов. В который раз возникает один и тот же вопрос: а Трамп точно наш?