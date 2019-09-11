Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту инцидента у здания госсовета

Прокуратура Удмуртии начала проверку по факту суицида 79-летнего активиста и ученого Альберта Разина возле здания госсовета региона 10 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ведомства.

«Проверка проводится по этому поводу. Соответственно выводы будут сделаны по ее итогам. Тем доводам, которые приводятся в обращении погибшего, будет дана оценка»,— сообщили в пресс-службе.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ-Удмуртия” «Есть ли у меня Отечество?».