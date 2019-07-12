На Белоярской АЭС внепланово от сети отключен четвертый энергоблок

Сегодня ночью, 12 июля, около трех часов ночи на Белоярской АЭС (Свердловская область) от сети был отключен энергоблок №4 мощностью 880 МВт. В пресс-службе АЭС пояснили, что сработала защита электрического генератора, снижение мощности энергоблока производилось по штатному алгоритму. «По международной шкале INES событие квалифицировано уровнем “0” (вне шкалы, “отсутствует значимость с точки зрения безопасности”)»,— подчеркнули в пресс-службе

По словам руководителя управления информацией и общественных связей Белоярской АЭС Андрея Яшина, отключение энергоблока с процессами реактора никак не связано. «Система отключения и подключения у современных блоков состоит из сложных алгоритмов действий. В данной ситуации автоматически была замечена небольшая заминка электрического генератора. Даже при малейшем отклонении система сразу прекращает работу блока»,— пояснил господин Яшин. Он отметил, что на работу станции и на потребителя инцидент никак не повлияет. «Мы подали заявку на подключение, до 17 июля энергоблок №4 возобновит работу»,— пообещал господин Яшин.

Энергоблок №3 мощностью 600 МВт продолжил работу в соответствии с диспетчерским графиком. Белоярская АЭС имени Курчатова введена в работу в апреле 1964 года. Сейчас в эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).

Яна Рустамова