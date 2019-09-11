11 сентября, среда
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Выпускники второго потока бизнес-акселератора «Сделано в Удмуртии» увеличили выручку на 20,5%

За семь месяцев 2019 года выпускники второго потока бизнес-акселератора «Сделано в Удмуртии» увеличили выручку на 20,5% или 189 млн руб. без учета НДС. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого вице-премьера Александра Свинина.

«Обучение во втором потоке прошли 106 компаний из Удмуртии с оборотом от 1,5 млн руб. Напомню, что порог входа для второй волны мы снизили с 5 млн до 1,5 млн по просьбам предпринимателей. Рост выручки позволил предпринимателям расширить производство, что в свою очередь, дало более 100 новых рабочих мест»,— добавил господин Свинин.

Напомним, что второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии» завершился 29 августа. В нем приняли участие 12 мебельных компаний региона, а финалистами стали три — «Найди», «38 попугаев» и ОАО «Воткинская промышленная компания». Команды финалистов получили сертификаты на 500 тыс. руб., которые могут потратить на индивидуальный выставочный стенд, софинансирование затрат на упаковку или логистику.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Тренды

Партнерский проект

Мероприятия

мы в социальных сетях

Профиль пользователя