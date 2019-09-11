За семь месяцев 2019 года выпускники второго потока бизнес-акселератора «Сделано в Удмуртии» увеличили выручку на 20,5% или 189 млн руб. без учета НДС. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого вице-премьера Александра Свинина.

«Обучение во втором потоке прошли 106 компаний из Удмуртии с оборотом от 1,5 млн руб. Напомню, что порог входа для второй волны мы снизили с 5 млн до 1,5 млн по просьбам предпринимателей. Рост выручки позволил предпринимателям расширить производство, что в свою очередь, дало более 100 новых рабочих мест»,— добавил господин Свинин.

Напомним, что второй поток экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии» завершился 29 августа. В нем приняли участие 12 мебельных компаний региона, а финалистами стали три — «Найди», «38 попугаев» и ОАО «Воткинская промышленная компания». Команды финалистов получили сертификаты на 500 тыс. руб., которые могут потратить на индивидуальный выставочный стенд, софинансирование затрат на упаковку или логистику.