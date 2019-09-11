Глава Удмуртии прокомментировал инцидент у здания госсовета республики

Глава Удмуртии Александр Бречалов считает, что не стоит напрямую связывать совершенное ученым и активистом Альбертом Разиным 10 сентября у здания госсовета республики самоубийство с политикой властей республики в области сохранения удмуртского языка и культуры.

«Я хотел бы попросить средства массовой информации и просто граждан ни в коем случае не спекулировать на теме национальности, поскольку проводимая правительством Удмуртии политика в отношении удмуртского языка, культуры, истории, ценностей, направлена исключительно на всестороннюю поддержку»,— заявил господин Бречалов ТАСС, отметив, что в истинных причинах произошедшего разбираются следователи.

По его словам, в настоящее время в республике любой желающий может изучать удмуртский язык, начиная с детского сада, проходят бесплатные языковые курсы в постпредстве главы региона в Москве, в регионе уделяется большое внимание национальным СМИ на удмуртском языке, общественным организациям.

Он добавил, что лично был знаком с Альбертом Разиным, встречался с ним и с его единомышленниками. «Конечно же, это большая трагедия, человек внес вклад в развитие культуры и удмуртского языка. Я хотел бы искренние соболезнования передать родным и близким»,— сказал глава региона.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ-Удмуртия” «Есть ли у меня Отечество?».