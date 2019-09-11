Власти Иркутской области сообщили о последнем потушенном лесном пожаре

В Иркутской области ликвидировали последний очаг возгорания на площади 35 га в Бодайбинском районе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Тушением занимались пять специалистов лесной охраны, привлекалась одна единица техники.

«На утро 11 сентября в лесном фонде нет лесных пожаров»,— говорится в сообщении. По данным Иркутского УГМС, в ближайшие два дня пожароопасность пятого класса ожидается на территории Балаганского района.

Напомним, лесные пожары с июля 2019 года, помимо Иркутской области, действовали на территориях Красноярского края и Якутии. В регионах вводился режим чрезвычайной ситуации.

Как развивалась лесопожарная обстановка в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары наступают»

Юлия Сасевич