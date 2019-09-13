Сделали как было

Не все знают, например, что часть стены и башен Московского Кремля со стороны Москвы-реки чуть ли не вдвое моложе всей остальной постройки. Во времена Екатерины стену и башни разобрали, чтобы построить дворец по проекту Василия Баженова. Но потом передумали и все восстановили почти как было. И сегодня это не мешает нам воспринимать комплекс как единое целое.

Есть такие уничижительные слова: «новодел», «реплика» и тому подобные. Они относятся к тому, что сделано сегодня по лекалам прошлого. Но есть нюансы. Одно дело – выточить скрипку по технологиям XVII века и потом пытаться продать ее по цене скрипок Гварнери. И совсем другое – восстановить утраченную ценность, когда важнее не материал, из которого она сделана, а образ, суть, то есть ценность не антикварная, а историческая. К своему вековому юбилею компания Bentley решила воссоздать уникальный автомобиль довоенной поры. Bentley Corniche первый раз был построен в 1939 году и являл собой настоящую революцию для тогдашнего британского автомобилестроения. Прежде всего, благодаря своему стремительному, обтекаемому кузову, спроектированному для достижения высоких скоростей. И он их достигал – на трассе в Бруклендсе Corniche разогнался до 160 км/ч. Для дальнейших испытаний построенную в единственном экземпляре машину отправили во Францию, где она сначала протаранила автобус, потом, спустя какое-то время, врезалась в дерево и перевернулась, а напоследок попала под бомбежку в порту Дьеппа и окончательно погибла. Сегодня машина полностью восстановлена по старым чертежам. Рама, как и раньше, из ясеня. Кузов – алюминиевый.