На следующей сойдете?

За долгие годы своей истории дизайнерское ателье Pininfarina разработало художественный облик не одного десятка машин, которые сегодня принято называть культовыми. Всем известно, например, сотрудничество Pininfarina с Ferrari. За последние полвека всего лишь пара машин этой марки была нарисована художниками других студий. А так и Ferrari Enzo, и Ferrari 458 Italia проектировались ателье Pininfarina. Много этих красивых и ослепительно дорогих машин можно встретить в таком зажиточном месте, как Майами-Бич, штат Флорида. Но недавно в этом городе-курорте появились автобусные остановки, спроектированные дизайн-ателье Pininfarina: с антивандальными стеклами, солнечными батареями на легкой крыше, электронными табло, экстравагантными табуретками для ожидающих транспорта и прочими красотами. Впрочем, удивляться тут нечему. Pininfarina занимается многопрофильным промдизайном и архитектурой. По проектам художников ателье, например, возведен самый шикарный многоквартирный дом в Сан-Паулу или футбольный стадион «Ювентуса» в Турине. Но здесь, вероятно, есть и другой месседж: сегодняшний тренд – общественный транспорт, и все владельцы Ferrari в скором времени будут коротать время на остановках. По крайней мере, в Майами-Бич.

В августе эта работа была удостоена одной из самых престижных дизайнерских наград мира – премии Red Dot.