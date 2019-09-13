Дом на вулкане

Конечно же, у дома есть собственная марина для яхт и трогательная парковка для велосипедов.

Стремление автомобильных фирм заниматься не только автомобилями объяснить просто. Не будем рассматривать апокалиптический сценарий, по которому автомобилей в скором времени больше не будет, и автомобильным дизайнерам некому станет продавать свой труд. Рассмотрим более сиюминутные рацеи, а именно желание заполучить покупателя на автомобиль, влезая абсолютно во все сферы жизни клиента: встречать его в бизнес-зале аэропорта специальным лаунжем, выполненным в стилистике бренда, выпускать яхты и одежду со своим логотипом…

Если вы думаете, что компания Aston Martin Lagonda Ltd готова предложить вам только автомобиль и гараж к нему, то ошибаетесь. Сегодня это еще и возможность купить апартаменты в 66-этажном доме, построенном на бульваре Бискейн в Майами, у самой кромки Атлантического океана. Есть здесь и «однушки» площадью 110 квадратных метров. А есть и более просторные жилища с шестью спальнями, например, общей площадью 2200 «квадратов». Но если вы остановите свой выбор на приобретении трехуровневого жилища, то Aston Martin разрешит вам без очереди приобрести модель Vulcan с 800-сильным мотором и ценой 2,3 миллиона долларов.