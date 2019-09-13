Ужин в гараже

Ну а если, кроме Valhalla, которая, как говорят, будет сниматься в очередной бондиане, у вас еще есть прошлый бондовский DB5, а также модель Vantage на каждый день, то специалисты Aston Martin берутся построить для вас целую галерею.

Удивительно, что подобное решение пришло кому-то в голову только сейчас. Производители дорогих автомобилей давно уже продают не столько машины, сколько образ жизни. Чтобы клиенту было проще идентифицировать себя с маркой, ему предлагают пиджак или сумку, выпущенные автофирмой в коллаборации с каким-то известным одежным брендом. Ряд марок выпускают мебель, спроектированную ее дизайнерами, где о машинах марки напоминают не только художественные приемы, но и деревянный шпон, например, такой же, как в салоне. Но марка Aston Martin пошла еще дальше: вместе с машиной она готова построить для нее гараж. Дизайнеры из подразделения Q – не путать с именем киношного персонажа, который снабжал Джеймса Бонда всеми его наборами фокусника, – готовы вместе с заказчиком построить домик для его нового автомобиля. А поскольку автомобиль этот может быть сопоставим с домом по цене – например, 1000-сильный гибридный Aston Martin Valhalla, заказы на который уже принимают, стоит больше миллиона евро, – то они готовы весь дом построить вокруг машины. Она – его главный житель, главный экспонат. Рядом могут стоять спортивные кубки, завоеванные хозяином, автосимуляторы, чуть поодаль – стол, за которым, обедая, можно любоваться машиной.