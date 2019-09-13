Олимпийский резерв

Любая Олимпиада – это всегда событие. Но любое глобальное торжество, будь то мировое турне звезд первой величины или праздник спорта, не обходится без усилий, потраченных на подготовку. Олимпиада в Токио 2020 – не исключение. И, кажется, самое активное участие в этом принимает компания Toyota. Ведь на нее возложены все основные функции по приему и транспортировке многочисленных гостей японской столицы.

Человекоподобный робот T-HR3 являет собой вариант аватара. Он предоставляет возможность присутствия для тех людей, которые в силу тех или иных причин не смогут посетить спортивное мероприятие. Робот будет в точности повторять движения пользователя, в том числе передавая эффект реального рукопожатия.

Следует понимать, что формат сотрудничества Toyota и Олимпийского комитета предусматривает гораздо более широкую зону ответственности, чем простое обеспечение мероприятия автомобилями и автобусами. Основная задача, которая была возложена на японского производителя, заключается в создании полноценной транспортной инфраструктуры, которая обеспечит свободу, удобство и безопасность передвижения всем участникам спортивного праздника. Разумеется, для автогиганта это отличный повод продемонстрировать свой технологический потенциал, который, даже по прошествии Олимпиады, найдет применение в повседневной жизни. Так, предполагается, что Toyota SORAFC – первые в мире серийные автобусы, использующие технологии водородных топливных элементов, – будут затем активно применяться в качестве экологически чистых рейсовых автобусов.

Робот под названием T-TR1 не имеет широких возможностей коммуникации, зато позволяет удаленно наблюдать за соревнованиями от первого лица. Робот прекрасно подойдет тем, кто хочет погрузиться в атмосферу спортивного праздника не вставая с дивана.

Но вернемся к Олимпиаде. Одним из ключевых участников дорожного движения на период проведения спортивного мероприятия станет беспилотный шаттл e-Palette. Революционная модульная грузопассажирская платформа с полностью автономным управлением уже в ближайшем будущем обещает совершить переворот в сфере транспорта и логистики. Во время Игр e-Palette будет обеспечивать перевозку спортсменов и организаторов непосредственно в Олимпийском парке и Олимпийской деревне. Главным преимуществом шаттла является не только его вместительность, но и практически полное отсутствие дорожного просвета, что повысит удобство погрузки для пассажиров с ограниченными возможностями.

Еще один тип транспортных средств, который можно будет встретить на спортивных объектах Токийской олимпиады, – APM, что расшифровывается как Accessible People Mover, или попросту доступный транспорт. Этот компактный электрический микроавтобус предназначен для перевозки пассажиров, будь то участники соревнований, судьи, волонтеры или простые болельщики, непосредственно в местах проведениях соревнований. Движение Toyota APM будет разрешено даже в зонах, полностью закрытых для автомобилей и автобусов. Впрочем, тем же преимуществом обладает и электрический скутер со странным названием i-Walk, как бы намекающим на то, что лучше идти пешком.

Так или иначе, лишь разработкой транспортных средств компания Toyota не ограничилась. Активными участниками мероприятия станут разнообразные роботы, что, собственно, и следовало ожидать от Олимпиады, проводимой в Токио. Причем функционал этих машин довольно разнообразен. И если одни роботы представляют собой разноцветных маскотов, приветствующих гостей и служащих исключительно для развлечения, то другие, наоборот, выполняют утилитарные задачи. Например, робот под названием HSR умеет разносить еду и напитки по трибунам, а также оказывать помощь людям с ограниченными возможностями. В то время как подвижная машинка FSR – Field Support Robot – будет помогать судьям и спортсменам собирать спортивный инвентарь непосредственно на полях спортивных сражений.