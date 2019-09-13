Смотри, куда едешь

Ни для кого не секрет, что компания Volvo уделяет особое внимание безопасности собственных автомобилей. И когда кажется, что совершенство уже достигнуто, шведский производитель продолжает удивлять и развиваться дальше.

В этот раз забота о благополучии клиентов побудила Volvo Cars объединить усилия с финским стартапом Varjo с целью разработки гарнитуры, основанной на технологии смешанной реальности. Новинка, получившая название Varjo XR-1, предназначена для оценки предсерийных моделей, новых автомобильных конструкций и впервые внедряемых систем активной безопасности.

Как утверждает Хенрик Грин, ведущий специалист по технологиям Volvo Cars, инструменты смешанной реальности дадут нам возможность тестировать те разработки, которые еще находятся на стадии проектирования.

Технологии смешанной реальности позволяют дополнить воспринимаемую реальность посредством определенных виртуальных элементов или объектов, которые воспринимаются водителем и автомобильными датчиками как настоящие. Это сделает возможным теоретически смоделировать множество различных дорожных ситуаций.

В XR-1 встроена максимально точная технология трекинга движения глаз, которая поможет оценить реакцию водителя на ту или иную функцию автомобиля, достоверно определив ее отвлекающий фактор. Этот высокотехнологичный подход к оценке степени отвлечения от дороги поможет Volvo Cars разрабатывать такие системы, которые не будут лишний раз отвлекать водителей от своих прямых обязанностей.