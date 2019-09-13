Смотри, куда едешь

Ни для кого не секрет, что компания Volvo уделяет особое внимание безопасности собственных автомобилей. И когда кажется, что совершенство уже достигнуто, шведский производитель продолжает удивлять и развиваться дальше.
В этот раз забота о благополучии клиентов побудила Volvo Cars объединить усилия с финским стартапом Varjo с целью разработки гарнитуры, основанной на технологии смешанной реальности. Новинка, получившая название Varjo XR-1, предназначена для оценки предсерийных моделей, новых автомобильных конструкций и впервые внедряемых систем активной безопасности.
Технологии смешанной реальности позволяют дополнить воспринимаемую реальность посредством определенных виртуальных элементов или объектов, которые воспринимаются водителем и автомобильными датчиками как настоящие. Это сделает возможным теоретически смоделировать множество различных дорожных ситуаций.
В XR-1 встроена максимально точная технология трекинга движения глаз, которая поможет оценить реакцию водителя на ту или иную функцию автомобиля, достоверно определив ее отвлекающий фактор. Этот высокотехнологичный подход к оценке степени отвлечения от дороги поможет Volvo Cars разрабатывать такие системы, которые не будут лишний раз отвлекать водителей от своих прямых обязанностей.
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