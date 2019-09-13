Ряд культуры и отдыха

Данная технология будет продемонстрирована 20 сентября в рамках международного автосалона во Франкфурте.

Большинство инновационных автомобильных систем, использующих технологии дополненной реальности, в первую очередь, предназначены в помощь водителю. При этом широкие развлекательные возможности подобных систем незаслуженно отодвигаются на второй план. Компания Porsche совместно со стартапом Holoride решила исправить эту ситуацию, обратив основное внимание на пассажиров второго ряда.

Цель проекта – сделать так, чтобы даже короткая поездка превратилась в увлекательное приключение. Для этого была использована VR-гарнитура, посредством датчиков взаимодействующая с автомобилем. Благодаря ей можно синхронизировать изображение в очках виртуальной реальности с тем, как движется автомобиль. К примеру, если машина входит в поворот, то виртуальный космический корабль, наблюдаемый в экране развлекательной системы, также изменит свою траекторию. Это не только позволяет добиться полного погружения, но и значительно уменьшает симптомы укачивания.

В будущем предполагается, что система сможет анализировать навигационные данные, подстраивая продолжительность игры к продолжительности поездки. Впрочем, данная система не ограничивается одними лишь виртуальными развлечениями. С VR-гарнитурой возможен просмотр сериалов и фильмов, а также проведение видеоконференций.