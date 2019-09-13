Эффект погружения

Система способна отслеживать положение головы и глаз человека, проецируя изображение с учетом лишь данных параметров.

Еще совсем недавно автомобильные дисплеи от разных производителей соревновались друг с другом в размерах, уверенно наращивая дюймы. Но сейчас ведущие мировые производители начали новую гонку вооружений, обратив самое пристальное внимание на иные координаты, такие как объем и глубина. Компания Jaguar Land Rover, разумеется, не могла остаться в стороне. На днях британский концерн представил свой вариант трехмерного проекционного дисплея, который был разработан совместно с Кембриджским университетом.

Исследования показали, что использование стереоизображений позволяет водителю быстрее реагировать на сигналы, поступающие от вспомогательных систем автомобиля. А значит, технологии дополненной реальности способны эффективно взаимодействовать с уже имеющимися системами безопасности. И это не потребует от водителя использования каких-либо гаджетов или специальных очков. Предполагается, что в функции трехмерного дисплея будет входить проецирование сигналов, предупреждающих владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover о непреднамеренной смене полосы движения. Помимо прочего, технология дополненной реальности сможет помочь при движении в сложных метеоусловиях, а также существенно расширит возможности как развлекательных, так и навигационных систем, предусмотренных на борту.