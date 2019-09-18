Пора платить по счету

Вопрос о способах компенсации финансовых убытков, возникающих после предъявления претензий по результатам налоговых проверок, не теряет актуальности, тем более что фактические финансовые потери от таких претензий часто несут именно собственники бизнеса. О вариантах хеджирования рисков и компенсации убытков рассказал партнер BGP Litigation Светослав Должиков.

Несомненно, актуальным сегодня является вопрос о возможном способе компенсации финансовых убытков, возникших после предъявления претензий по результатам налоговых проверок. Ведь зачастую фактические финансовые потери от таких претензий могут понести собственники бизнеса, бенефициары, которые не могли повлиять на обстоятельства, повлекшие за собой налоговые правонарушения.

Встречаются случаи, когда менеджмент заключает сделки, идущие вразрез с интересами компании, что в дальнейшем ведет к негативным последствиям по результатам налоговых проверок.

Так как инспекторы имеют возможность проверять предшествовавшие налоговые периоды, при приобретении бизнеса именно покупатель рискует потерять часть средств в случае начисления недоимки, пени и штрафов за недобросовестные действия продавца. На практике за неуплату налогов не всегда ответственен бенефициар (тот, на кого ложится бремя уплаты налоговых доначислений): покупатель объективно не может повлиять на соблюдение требований налогового законодательства предыдущим владельцем бизнеса, а акционеры — контролировать законность действий менеджмента.

Определенную актуальность вопрос компенсации убытков от налоговых претензий приобрел в свете заключения профессиональными участниками рынка коллективных актов, направленных на минимизацию налоговых рисков. Примерами подобных объединений стали хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, добросовестных налогоплательщиков российского ювелирного рынка, участников рынка перевозок грузовым автомобильным транспортом, отрасли фасилити.

Подписывая коллективные акты, участники профессиональных объединений становятся частью новой системы отношений, предполагающей взаимную ответственность за соблюдение налогового законодательства.

Существуют и риски привлечения к ответственности за применение неверной ставки входящего НДС. Ярким примером такого риска стал договор аэропорта Внуково с подрядчиком о транспортировке пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета с помощью подъемника. Когда аэропорт заявил в качестве вычета счета-фактуры исполнителя с выделенной суммой НДС, налоговики посчитали их применение неправомерным — данные услуги связаны с обслуживанием самолетов, а значит, не должны облагаться налогом. В результате аэропорт получил отказ в вычете по НДС на сумму 5,8 млн руб., что, в свою очередь, привело к доначислению недоимки. Позиция ФНС проста: в данной ситуации Внуково имеет основания для взыскания налоговой недоимки со своего контрагента, по вине которого ему и было отказано в вычете.

Однако есть инструменты хеджирования описанных выше рисков и компенсации убытков.

Налоговая оговорка в тексте договора

С 1 июня 2015 года в Гражданском кодексе РФ закреплена возможность предусмотреть условия о возмещении потерь в договорах с контрагентами. При этом размер имущественных потерь, подлежащих возмещению, может быть равен сумме налоговых доначислений.

Другим способом перераспределения налоговых обязательств на контрагента является применение ст. 431.2 ГК РФ. Сторона сделки, предоставившая другой стороне недостоверные заверения — наличие необходимых лицензий, сведения о своем финансовом состоянии и пр., обязана возместить причиненные убытки. Для обращения в суд обжалование решения налогового органа не требуется, а вот предусмотреть обратное в договоре купли-продажи стороны вправе.

В случае причинения налогоплательщику убытков по вине контрагента он вправе удержать его имущество или денежные средства. Для участников нескольких хартий применение подобных оговорок в договоре с контрагентами обязательно. Например, Гильдия ювелиров России прямо указывает на необходимость применения этих оговорок в процессе работы с поставщиками.

Взыскание недоимки с должностного лица

Компания может обратиться с гражданским иском к должностному лицу, виновному в образовании налоговой недоимки. В частности, с руководителя или участников коллегиального органа управления могут взыскиваться убытки, причиненные компании, если доказана недобросовестность их действий или бездействия.

Например, компания заключила договор с поставщиком сырья. Цена закупки превышала рыночную, в результате чего покупатель завысил вычет по НДС и расходы по сделке. Налоговая инспекция доначислила суммы налогов, пени и штрафов. В этом случае использование одного из перечисленных выше критериев может стать доказательством вины бывшего директора. Тогда компания сможет взыскать с него убытки. Если бы бывший руководитель действовал в интересах компании добросовестно и разумно, то у компании не возникли бы основания для возложения на него указанной ответственности.

Таким образом, даже в случае начисления недоимки, которую не удалось оспорить в суде, можно найти решение. Грамотное использование норм гражданского законодательства позволяет существенно снизить риски начисления дополнительных налогов и финансовую нагрузку компании.