«Юридическая фирма — это прежде всего люди, успех фирмы складывается из успехов каждого» — так считают в коллегии адвокатов «Регионсервис» (КА РС), доводящей до совершенства уровень своего присутствия в регионах. “Ъ” встретился с руководителем московского офиса, магистром частного права, LLM Евгенией Червец, чтобы поговорить о новых направлениях практики, перспективах использования российским бизнесом трастовых конструкций и масштабной научно-практической конференции «Диалоги о частном праве на Урале», организуемой коллегией в Екатеринбурге.

— На сегодняшний день у КА «Регионсервис» сформирован имидж одной из самых известных и динамично развивающихся региональных юридических компаний в России. Какие организационные особенности помогают вам удерживать столь высокие позиции?

— Партнеры-основатели КА РС родом из Кузбасса. Там они получили свое первое юридическое образование (дальше были защиты диссертаций) и начали практиковать, сопровождая деятельность промышленных предприятий всероссийского значения в условиях только формирующегося, но при этом постоянно меняющегося законодательства. Каждый крупный судебный спор поднимал вопросы, по которым не имелось судебной практики либо она носила крайне противоречивый характер. В таких обстоятельствах юристу сложно работать, но наградой служит уникальный опыт — навык чувствовать правильное решение и умение его обосновывать, даже если до тебя так во всей стране никто еще не делал. Не бояться быть первыми — один из принципов работы КА РС.

КА РС создана почти 20 лет назад как региональная юридическая фирма. Со временем фирма стала развиваться не только качественно, но и вышла за границы родного региона. Сегодня РС имеет офисы в пяти городах России: Кемерово, Томск, Тюмень, Екатеринбург, Москва. Собрана команда профессионалов, признанная экспертами Право.ру-300 самой большой среди региональных юридических фирм. Ключевые практики коллегии (такие как арбитражное судопроизводство, банкротство, уголовное право) на равных конкурируют с аналогичными практиками столичных и глобальных юридических фирм. Уже несколько лет подряд Chambers и Legal500 рекомендуют КА РС как надежного юридического партнера в России. В 2019 году РС стал лауреатом национальной премии в области адвокатской деятельности и адвокатуры в номинации «Триумф». В ходе торжественной церемонии мне запомнился один момент, который очень точно отражает философию нашей фирмы. Для награждения пригласили руководителей адвокатских образований, но лишь Денис Рыбаков поднялся на сцену не один, а со всеми юристами РС, которые были в тот вечер в зале. Говоря слова благодарности коллегам за награду, наш председатель сказал: «Ничего не добиться, если у тебя за спиной пустота». Юридическая фирма — это прежде всего люди, и из успехов каждого складывается успех фирмы.

— Появились ли у вас новые направления практики, которым вы уделяете больше внимания, концентрируете на них максимум усилий?

— Есть традиционно сильные практики, существующие во всех регионах присутствия РС: банкротство, работа с проблемной дебиторской задолженностью, споры в области корпоративного и обязательственного права, земельные правоотношения, недропользование, налоговые споры. Одновременно есть направления, на которых мы концентрируем бОльшие усилия в том или ином регионе. Так, применительно к московскому офису РС я могу назвать два таких направления. Во-первых, проекты с иностранным элементом. В Московском офисе сформирована полноценная foreign desk, объединяющая штатных специалистов РС с образованием и опытом, позволяющим на высоком профессиональном уровне сопровождать наших клиентов, кроме того, сложился круг надежных иностранных партнеров, которые оказывают поддержку по нашим проектам уже непосредственно на месте событий либо консультируют по узким практическим вопросам соответствующего национального права. Во-вторых, проекты, связанные с альтернативным разрешением коммерческих споров,— арбитраж и бизнес-медиация крупных споров. Я много рассказываю об этом направлении в новостях на сайте РС. Другим примером является офис РС в Екатеринбурге. Урал — стратегически важный для КА регион, в этом году офис получил усиление в лице нового руководителя, перешедшего в Екатеринбург из кемеровского офиса. Екатеринбургский офис — это прежде всего сильные судебные юристы, специализирующиеся на масштабных и нестандартных судебных кейсах. При этом у екатеринбургского офиса есть своя уникальная направленность, во многом обусловленная особенностями региона: в Екатеринбурге особое внимание уделялось и будет уделяться комплексному сопровождению межрегиональных инвестиционных проектов — от стадии поиска надежных контрагентов до тонкой настройки корпоративного управления запущенного бизнес-проекта.

— Любой бизнес стремится защитить свой капитал. Надежно ли сейчас российскому бизнесу использовать трасты?

— Поскольку конструкция траста традиционно используется в странах англо-саксонского права, сложившаяся международная ситуация заставляет российский бизнес более внимательно подходить к вопросу его использования. Тем не менее траст остается довольно популярным способом структурирования бизнеса, часто воспринимаясь как безусловное средство для защиты активов и сохранения конфиденциальности о них. Однако такое мнение глубоко ошибочно. Например, доверительный собственник может быть принужден судом к полному раскрытию информации о бенефициарах траста. В случае использования траста для сокрытия имущества от кредиторов на такое имущество может быть обращено взыскание. Раскрытие информации предусматривается законодательством многих стран о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

— Какие риски, связанные с использованием подобных конструкций в иностранных правопорядках, вы встречаете в вашей профессиональной практике?

— Ключевой риск связан с защищенностью учредителей и бенефициаров трастов от недобросовестного поведения доверительных собственников. Как правило, структура оформления активов через траст представляет собой цепочку компаний. И в каждом звене такой цепочки возможна ситуация с недобросовестным или неразумным распоряжением активами. При этом, если другая сторона сделки была добросовестной, вернуть актив, скорее всего, не получится, останется только требовать убытки с доверительного собственника. Поэтому при передаче имущества в траст необходимо правильно выбирать доверительного собственника, а также тщательно прописывать условия о контроле над его деятельностью.

— Можно ли и нужно ли имплементировать трастовую конструкцию в российское право? Есть ли к этому предпосылки?

— В России, как в стране континентального права, собственник обладает абсолютной властью в отношении своего имущества. Трасти, напротив, являясь собственником для всех третьих лиц, ограничен условиями соглашения об учреждении траста, а также необходимостью действовать исключительно в интересах бенефициара. В «пандектный шкаф» такое сложно уложить.

Однако современная экономика не знает границ и требует наличия в национальном праве конструкций, дающих преимущества трастов. Закрыть на эту потребность глаза означает проиграть борьбу за эффективный, привлекательный для бизнеса правопорядок. Поэтому европейские законодатели ищут способы предложить конструкции, которые в чистом виде, конечно, не трасты, но имеют выраженные сходства. Так, в Германии был закреплен институт управления имуществом по модели доверительной собственности. В 2007 году в Гражданский кодекс Франции была введена новая глава, посвященная институту фидуции.

Россия не осталась в стороне. С 1 сентября 2018 года введена возможность создания наследственных фондов. Их использование представляет наследодателям расширенные возможности по распоряжению наследством, которые ранее были доступны только при использовании траста. Между тем использование трастоподобных конструкций за рамками наследственного права в российском законодательстве пока не предусмотрено.

Отдельного внимания заслуживает вопрос квалификации российскими судами отношений, связанных с иностранными трастами. Эта проблема остро встает в случаях, когда недобросовестный должник для защиты своих активов от кредиторов оформил имущество в России на иностранную компанию, акции которой передал в траст, став, в свою очередь, его бенефициаром. Так, в 2012 году Московский городской суд признал российского предпринимателя Александра Сенаторова фактическим собственником недвижимого имущества и обратил на него взыскание по долгам.

Поэтому представляется целесообразным урегулировать некоторые вопросы разрешения на территории России споров, связанных с иностранными трастами. В первую очередь это обращение взыскания по долгам бенефициара или учредителя на имущество, переданное в траст, а также оспаривание сделок по распоряжению таким имуществом.

— Вы занимаетесь развитием РС в Екатеринбурге и тесно взаимодействуете с местным офисом. В 2013 году по вашей инициативе под эгидой КА РС начата традиция проведения ежегодных цивилистических конференций в рамках международного форума «Юридическая неделя на Урале». Конференция этого года станет седьмой. Судя по отзывам участников прошлых лет, комбинация возможности обсудить острые вопросы частного права с бизнесом и маркетингом оказалась очень привлекательной. Почему вы решили организовать столь объемное и важное мероприятие именно в регионе?

— Частное право, и в особенности судебные споры в этой сфере,— то, что мы знаем и чувствуем лучше всего. И мы понимаем, что у нас есть силы организовать дискуссию с привлечением отечественных и иностранных специалистов на очень высоком уровне. Для нас принципиально важно, чтобы событие такого масштаба проходило не в Петербурге или Москве, а на региональной площадке.

«Диалоги о частном праве на Урале» — это масштабное научно-практическое и деловое событие, общепризнанная федеральная площадка, объединяющая профессионалов для содержательной дискуссии по актуальным вопросам частного права. В 2019 году мы приняли решение расширить деловую повестку и провести под знаменем «Диалогов» сразу два события: 16 октября — деловую дискуссию «Рынок юридических услуг в России сегодня: принципы работы, управление рисками, поиск баланса интересов между клиентом и внешним консультантом», 17 октября — научно-практическую конференцию. Темой этого года станут вещные права. Одна из трех дискуссионных панелей будет сравнительно-правовой и посвящена трастам. Вопросы, которые мы затронули в этом интервью, подробно обсудим в Екатеринбурге.

Каждый год мы стараемся, чтобы мероприятие — его тема, спикеры, формат — было интересно широкому кругу юристов: адвокатам, инхаусам, представителям судейского корпуса, нотариата, ученым, студентам. Главное, чтобы то, что обсуждалось на конференции, уже на следующий день могло быть использовано практиками в их работе.

Подробности мероприятия можно узнать на сайте privatelawconf.com. 17 октября мы ждем наших коллег в Екатеринбурге!

Интервью взяла Юлия Карапетян