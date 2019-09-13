Свободное время

СХОДИТЬ В КИНО

«Одесса» – фильм, в котором режиссер Валерий Тодоровский вспоминает свое детство: его воплощением на экране стал восьмилетний сын главного героя по имени Валерик. Вместе со своим отцом, журналистом-международником Борисом, он приезжает в гости к своим бабушке и дедушке, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым. И вот душная и жаркая Одесса августа 1970 года, забитая праздными курортниками, в самый разгар отпускного сезона объявляется закрытой зоной и закрывается на холерный карантин. И приехавший на пару дней отец мальчика погружается в мир, измененный серьезной опасностью. И это влечет за собой раскрытие семейных тайн, вереницу невероятных событий и внезапную, большую и запретную любовь. В кино с 5 сентября.

У самого интересного явления в мире архитектуры двадцатилетней давности Бернадетт Фокс есть, кажется, все: дом – полная чаша, замечательная дочь, успешный и любящий муж. Нет лишь одного – любимой работы. Женщина настолько сфокусировалась на своей семье, что забыла о самой себе. Но такие люди, как она, должны творить, иначе они становятся угрозой для общества. Вот и Бернадетт… Сбила чью-то маму у школы, создала условия, которые привели к разрушению соседского дома… И тогда она разработала план: в один прекрасный день просто исчезнуть раз и навсегда. Бернадетт оправляется на поиски себя и оказывается в итоге в Антарктике. Ведь именно архитектора там и не хватает. «Куда ты пропала, Бернадетт?» в кино с 5 сентября.

Фильм «Пункт назначения: Смайл» в оригинале называется Polaroid и никакого отношения к известной серии фильмов ужасов не имеет. Однако это тоже фильм ужасов, в основе которого лежит тема невозможности победить смерть. Источником смерти в данном случае выступает винтажный фотоаппарат Polaroid, которой попадает в руки к старшекласснице Берд, устроившейся работать в антикварный магазин. Девушка за один вечер делает порядочное количество снимков, и когда один за другим погибают двое героев ее олдскульной фотосессии, она с ужасом начинает понимать, кто погибнет следующим. Потому что Polaroid, который она нашла, и не фотоаппарат вовсе, а настоящая дьявольская машина смерти, работу которой все, кто оказался на злосчастных снимках, захотят предотвратить. В кино с 12 сентября.

Не прошло и двух лет, как в российский кинопрокат выходит фильм Терренса Малика «Между нами музыка», в оригинале его название звучит как Song to Song, но еще за три месяца до релиза фильм назывался «Невесомость». Кто знаком с творчеством режиссера, тот готов в очередной раз прочувствовать «невесомость» его повествования, поэтичную, тягучую и нелинейную. По словам Райана Гослинга, сыгравшего в фильме одну из главных ролей, съемки ленты проходили безо всякого сценария. Но это не значит, что у картины нет сюжета. И в его основе – два пересекающихся любовных треугольника. Юная Фэй, мечтающая о музыкальной карьере, знакомится с молодым музыкантом БиВи, и между ними стразу же вспыхивает страсть. Но Фэй уже встречается с другим, да не с кем-то, а с богатым и влиятельным музыкальным продюсером Куком, к тому же хорошим другом БиВи. Но и у Кука дела на личном фронте не просты: он знакомится с привлекательной официанткой Рондой, которая довольно быстро занимает значимое место в его жизни. И между всеми ними – любовь и музыка. В кино с 19 сентября.

«Если пятый фильм сработает, то я продолжу, потому что это мне очень нравится». Это сказал Сильвестр Сталлоне о том, не планирует ли он дальше снимать фильмы про Джона Рэмбо. Ведь актер не только исполняет главную роль во всех картинах «Рэмбо», но каждый раз выступает и соавтором сценария. К тому же есть ведь серия под названием «Рэмбо: Первая кровь 2» – почему бы не появиться и «Рэмбо: Последняя кровь 2»? Но пока на экраны выходит лишь пятая часть культовой серии. Спустя годы после переезда в Аризону Джон Рэмбо старается вести спокойную жизнь на ранчо своего отца, но, когда пропадает дочь его близкой подруги, ветерану Вьетнамской войны приходится отправиться в Мексику, где он сталкивается с преступным синдикатом, занимающимся сексуальным рабством и торговлей людьми, и, конечно же, намерен во что бы то ни стало положить конец его деятельности. «Рэмбо: Последняя кровь» в кино с 19 сентября.

Если ты любишь кино до одури, рано или поздно ты окажешься в Голливуде. Даже если тебя зовут Айк Джером, тебе 24 года и ты учишься на архитектора. Даже если со стороны ты кажешься немного аутистом, потому что у тебя было тяжелое детство и агрессивный, религиозно одержимый отец. Зато у тебя прямо на голове крутая татуировка, которая производит на людей впечатление. И вот сначала ты работаешь костюмером, но потом проникаешь в тот самый мир кино, который любишь до одури, настолько глубоко, что становишься монтажером, то есть тем человеком, который может изменить задуманную идею фильма до неузнаваемости. «Зеровилль» в кино с 19 сентября.





СЪЕЗДИТЬ НА ВЫСТАВКУ

Понтедера – небольшой городок в Тоскане недалеко от Пизы, который знаменит тем, что здесь делают мотороллеры и мотоциклы Piaggio Group, а по соседству от производственных мощностей расположены штаб-квартира и музей компании, который недавно открыли после реконструкции. «Наша история основана на инновациях», – утверждает Роберто Коланинно, генеральный директор Piaggio Group. И истории, и инноваций здесь хоть отбавляй – Piaggio Museum стал одним из самых крупных собраний итальянской мототехники в том числе благодаря тому, что площадь музея после обновления выросла с трех до пяти тысяч квадратных метров, что стало возможным после восстановления старых промышленных зданий, где теперь располагаются коллекции, одна из которых посвящена Piaggio и Ape, а другая – истории мотоциклов Aprilia, Gilera и Moto Guzzi и их участия в мотогонках, по совокупности байкам этих брендов принадлежит 104 мировых титула: от MotoGP до супермото, от мототриала до супербайка. И конечно же, в музее есть экспозиция, посвященная легендарной Vespa.

В музее Ferrari в Маранелло можно посетить выставку Hypercars, посвященную тем автомобилям легендарной итальянкой марки, которые стали квинтэссенцией технологической эволюции. Конечно, каждый Ferrari является особенным, но некоторые модели были созданы с такой жаждой инноваций, что расширяли горизонты технического прогресса. Все они были результатом следования философии Энцо Феррари, суть которой заключается в том, что каждую новую модель нужно делать не просто лучше предыдущей, а лучшим автомобилем своего времени. Выставка Hypercars дает возможность увидеть примеры истинного технологического совершенства – GTO, F40, F50, Enzo и LaFerrari.

Есть фотографы, чьи архивы настолько огромны, что, несмотря на несколько представительных ретроспектив, их творчество все еще остается полностью не открытым перед зрителями. К таким авторам принадлежит и Евгений Умнов, классик советской фотографии, чья выставка «Избранное. К 100-летию со дня рождения» пройдет в московском Мультимедиа Арт Музее с 18 сентября по 20 октября. Здесь, за исключением нескольких кадров из журнала «Огонек», будут представлены не публиковавшиеся фотографом работы, снятые в период с 1944 по 1975 год.

Евгений Умнов рос в творческой атмосфере: его сестра Софья Мальцева, знаменитая теннисистка, чемпионка «Спартакиады народов СССР», дружила с актерами МХАТа, и это художественное окружение существенно повлияло на формирование интересов будущего фотографа, а также на его творчество – фотографии мастера всегда называли интеллигентными. У молодых артистов даже была примета: если Умнов сделает твой портрет, значит, творческая карьера сложится удачно. Примеры были перед глазами: фотограф делал живые жанровые съемки Майи Плисецкой, Леонида Утесова, Елены Кореневой, Эльдара Рязанова, Андрея Миронова, Андрея Тарковского, Микаэла Таривердиева и других выдающихся деятелей культуры.

Еще одна отличительная черта работ Евгения Умнова – безупречная композиция, чему способствовало его архитектурное образование: он окончил архитектурный факультет Московского строительного института. Снимал Умнов не только артистов и творческую интеллигенцию, но и обычную жизнь: послевоенный Таллин, строительство Московского университета на Ленинских горах, праздничную Москву 1950 года.