Держи бак шире

Для планктона и тинейджеров есть два цикла мировой экономики: «пипец» и «аллилуйя». Для более серьезной публики они называются по-другому: «тонкая вафля» и «жирный пирог». Правда, некоторые экономисты говорят, что бывает много чего, но кто верит этим доморощенным кассандрам? Они не смогли предсказать ни одного кризиса, только витийствуют. Лично я не экономист, и главное мое правило при ориентации в дебрях мировой финансовой системы – следить не за фондовыми индексами, а за техническими новинками. И вот почему.

Если бы эксперты обратили внимание в 2003 году на прекращение полетов Concorde, то мир бы не потерял в 2008-м девяносто процентов экономического роста. Однако же никому не было дела до несчастного сверхзвукового пассажирского лайнера, глотающего керосин, словно бесплатный «Мартини» на презентации. Все были заняты купанием в нефтедолларах. Плескались в бассейнах из купюр, пока один мексиканец вдруг не перестал платить ипотеку. После чего вдруг – бац – все полетело к чертовой бабушке. Так обычно объясняют причину мирового кризиса. Удивительно, но этой утке многие верят.

На самом деле кризис начался вовсе не с бедного мексиканца, забившего на кредит. Первым сигналом был даже не финал «Конкорда», а прекращение полетов Ту-144. «Конкорд» продержался дольше только из-за наличия в Лондоне хреновой тучи миллионеров, которые до последнего момента скупали билеты по 11 тысяч долларов. Потом у них вдруг кончились деньги. В Советском Союзе миллионеры тоже были, но подпольные, и они старались не светиться. Только и у нас в СССР сверхзвуковой лайнер не выдержал расходов на керосин. Когда рушатся столь амбициозные и масштабные проекты сначала в социалистическом, а потом и в капиталистическом мире, понятно, что в конце этого туннеля глобальный пипец. Но кто задумался об этом? Все наслаждались потоком наличности, которая, с одной стороны, обогащала добывающие нефть страны, а с другой – страны развитые, у которых развивающиеся скупали все товарные запасы.

Российской академии наук пришли к выводу, что углеводороды являются возобновляемыми источниками энергии.

Раньше экономисты только и кричали что о райском будущем, теперь же каждый говорит об апокалипсисе. Но у тех, кто следит за техническими новинками, прогноз совершенно другой. В этом году было объявлено о старте программы по созданию нового российского сверхзвукового пассажирского лайнера. Процесс будет не быстрый, но деньги в российскую разработку готовы вложить арабы, это ее ускорит. Кстати, арабы вложились и в наш Aurus. Напомню, что в рамках проекта президентского автомобиля по заказу НАМИ в Porsche создали новый восьмицилиндровый бензиновый мотор, а в самом институте сделали двенадцатицилиндровый агрегат. Это когда бедная Америка со своими массл-карами переходит на четыре горшка! То и дело слышу язвительные комментарии, мол, это «пир во время чумы». На самом деле нет.

Судите сами, отказ развитых стран от бензина и больших моторов продиктован тем, что они уже прошли эту стадию. Накатались, получили гешефт с оргазмом и теперь готовы встретить старость на электрической компактной «табуретке» типа Nissan Leaf. Но в мире осталось огромное количество людей, кто еще не наигрался ни в большие моторы, ни в большие размеры… ну то есть вообще не играл по-крупному. Россия, Китай, Арабские Эмираты – эти страны спасут мир. Вы все еще бредите финансовым апокалипсисом? А мы все еще строим сверхзвуковые лайнеры и двенадцатицилиндровые моторы! Молитесь на нас, волки с Уолл-стрит.

Ну а что касается нефти, то волноваться тоже незачем. Ее, как выяснилось, больше, чем мы ожидали. В Институте проблем нефти и газа Российской академии наук пришли к выводу, что углеводороды являются возобновляемыми источниками энергии. Недавно я брал интервью у ведущего научного сотрудника института Азария Баренбаума, и выяснилось, что запасы неисчерпаемы. Выходит, керосина для будущего Ту-144 и нынешнего Aurus у нас хоть залейся. Аллилуйя!