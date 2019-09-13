Право на отдых

«Человек в дорожном платьи, с посохом в руке, с котомкою за плечами не обязан говорить с осторожною разборчивостью какого-нибудь придворного, окруженного такими же придворными, или профессора в шпанском парике, сидящего на больших, ученых креслах». Если кто не узнал, это Николай Карамзин. «Письма русского путешественника».

Текст: Александр Янковский

Надо сбросить пиджак, расстегнуть верхнюю пуговицу сорочки, расслабить узел галстука и после стащить эту офисную петлю через голову, уже войдя в лифт. Поздний вечер, в башне небоскреба почти никого не осталось. Немного поеживаешься от мертвящей кондиционированной прохлады в скоростной капсуле, летящей отвесно вниз с 57-го этажа, – но вот уже и влажное бензиновое тепло подземного паркинга.

Пиджак летит на заднее сиденье, плечи плотно облегает кожаная куртка с фирменным принтом. Это как нажать клавишу Drive Select и переключиться в другой режим – жизни, а не вождения. Одна беда: в автомобиле есть на выбор comfort, auto, dynamic, efficiency и individual, а такого режима нет – режима out of office. Ничего, справимся – а в голове уже весело скачет дурацкое, из детства: «Мы едем, едем, едем в далекие края».

Гран-тур – это лет двести-триста назад был такой прямо must, как если верить «Вики». Для молодых – возможность расширить кругозор, по-настоящему выучить иностранные языки. Для тех, кто постарше – развеять груз лет в путешествии и поправить здоровье на водах. Аристократам – шанс быть представленным при европейских дворах. Третьему сословию – обзавестись хорошими манерами.

Термоэлектрический бокс выполнен в дизайне Audi. Может охлаждать содержимое на 18 градусов по Цельсию ниже температуры окружающего воздуха и нагреть до 60 градусов. Емкость – 20 л. Питание – от 12-вольтовой розетки в автомобиле. Дополнительная герметичная крышка увеличивает полезный объем на 5 л. Фото: Audi

Замыслил я побег

Вот и нам пора уже встряхнуться, развеяться. Однажды ранним утром погрузиться с семьей в автомобиль и рвануть по пустынной Новой Риге, но не на восток, как обычно, а на запад. Пусть и мотивы для гран-тура в XXI веке совсем другие. «Давно, усталый раб, замыслил я побег».

Не все ж сновать на свеженьком, «нулевом» Audi A6 45 TFSI quattro ежедневным челноком по маршруту «коттедж – офис в Сити – и обратно». Шесть секунд до сотни – это легко, и как раз для московской езды от светофора, но сразу же упираешься в следующий светофор. Разве что по отдельным участкам загородной трассы удается «немного прохватить», но для этого образца немецкого автомобилестроения такой скоростной режим, максимум «110 плюс 20» – понаставили везде камер, да, – это все равно что пешком.

Так что надо-надо скорее прогнать A6 по родному ему германскому безлимитному автобану – пусть остановит нас только электроника, когда стрелка спидометра на Virtual Cockpit, цифровой приборной панели, упрется в цифру «250».

И пусть овес нынче дорог – бензин то есть. «Рубль сорок» – евро, конечно, – за литр в Германии, полтора – во Франции, если забраться южнее, в Италию, то вообще почти «рубль шестьдесят». Хорошо еще, что mild hybrid, «мягкий гибрид» в силовом агрегате «шестерки» в тандеме с системой «старт- стоп», сокращает расход до приемлемых 6,8 литра на «сотню».

В ручном режиме

Да, Италия – это обязательно. И не галерея Уффици и площадь Сан-Марко, а та цепочка серпантинов по пути от Неаполя на Амальфитанское побережье. Жена должна помнить, там начинался роман – не вдоль берега моря, кругом, а именно напрямик, через горный перевал, где все время вверх-вниз, вверх-вниз, и при этом виражи, виражи, так что сердце замирает, как в детстве на качелях. Ну или как перед первым поцелуем. Via dell’ Amore, как шутил тогда таксист, дорога Любви. И впрямь. Как там звали хозяина гостиницы, который учил их делать лимончелло и готовить эти смешные клецки, ньокки, – Альфонсо? «Но мазло, Татиана, но мазло!»

Кстати, местные не зря ездят по тамошним дорогам в основном на ручных коробках – колодки на затяжных спусках перегреваются, надо тормозить двигателем, но вот и посмотрим, на что способен семиступенчатый S-tronic в ручном режиме. Там же, на серпантине, протестируем и работу quattro ultra, а заодно и подвески – не зря же мы выбрали именно опционную, где жесткость амортизаторов регулируется, а система динамического рулевого управления с подруливающей задней осью должна в экстремальных режимах буквально «вкручивать» автомобиль в поворот. В общем, горные дороги под Амальфи все покажут.

Фото: Audi

Умный «немец» уже не раз подстраховывал в московском уличном хаосе – даже перестраховывал: однажды вдруг в пробке на Остоженке «приборка» вскричала и полыхнула красным – опасность справа! Оказалось, сосед по пробке загляделся в смартфон, выпал из полосы – и Audi pre sence не одобрила такое опасное сближение. Сканер, радары, инфракрасные и обычные камеры, ультразвуковые датчики – A6 смотрит вокруг не в оба, а аж в 24 «глаза».

Знакомый летчик как-то признавался за рюмкой – профессия умирает: сегодня автопилот почти все делает сам, даже при посадке приведет самолет на полосу на высоте пять метров от земли, человеку останется вмешаться в последние секунды. Про этот А6 говорили то же самое: когда он только вышел, журналисты писали, как ездили на нем по Андалусии, кажется, и уверяли, что можно задать пункт назначения, нажать кнопку – и дальше просто следить за процессом. Автомобиль, мол, сам едет по маршруту, тормозит на перекрестках, держит разрешенную скорость. Что ж, доберемся до Испании – проверим. У нас не будем рисковать: и разметка не везде идеальная, и соседи по потоку встречаются всякие. Хотя с тех пор, как в доме появилась A6, все вокруг словно научились вежливому вождению.

Фото: Audi

Небо в алмазах

О путешествии, кстати, мечтают все. Как-то в воскресенье жена среди прочих покупок привезла в багажнике три разнокалиберных чемодана Samsonite, отмеченных логотипом из четырех колец. На вопрос «зачем?» улыбнулась: как-нибудь пригодится. И красиво, теперь все, как говорится, забрендировано: и детские кресла, и чемоданы. А главное, смотри, как удобно, входит и выходит, и еще больше половины места в багажнике, и бокс-холодильник с напитками даже не надо выгружать. Все понятно. «Дама сдавала в багаж…» Тоже мечтает – о шопинге в Милане, наверное. А дети – о парижском Диснейленде…

Подъехав к воротам, жмем на кнопку пульта и заруливаем на выложенную плиткой площадку, глушим двигатель и смотрим на темные окна дома. Семья уже спит. Через несколько часов в дорогу – и не на запад, а на восток, в Москву, к офисному станку. Какой гран-тур, какой месяц в Европе? Только и остается что смаковать, пока возможно, этот внезапный осенний подарок – эти прощальные сентябрьские плюс 26. Все прочее – лишь сон, прекрасная мечта по дороге с работы домой. Реальность – только свежий Audi A6 45 TFSI quattro. И плата за него – ежедневный «челнок» по маршруту «коттедж – офис в Сити – и обратно».

Ничего, мы еще увидим небо в алмазах, дядя Ваня. Мы еще отдохнем.

AUIDI A6 45 TFSI QUATTRO