Миллионы британцев принимают препараты, которые могут вызывать привыкание

Многие британцы принимают препараты, которые потенциально могут вызывать привыкание — такие данные содержатся в опубликованном сегодня, 10 сентября, исследовании Управления здравоохранения Англии (PHE), подчиняющегося Министерству здравоохранения Великобритании. По данным PHE, только в 2017–2018 годах 11,5 млн человек, то есть примерно четверти взрослых англичан, были выписаны лекарства такого рода.

Речь идет о препаратах пяти типов: опиоидных обезболивающих, бензодиазепинах, выписываемых от бессонницы и для снижения беспокойства, так называемых Z-препаратах от бессонницы, габопентиноидах, применяемых при нейропатической боли, и антидепрессантах. Половина из тех, кому такие лекарства были выписаны, принимали их в течение года и более, а пятая часть — дольше трех лет. Больше всего людей принимало антидепрессанты: их выписывали 7,3 млн человек, что соответствует 17% взрослого населения Англии. Более 930 тыс. человек принимали антидепрессанты дольше трех лет, а более 500 тыс. человек в течение такого срока принимали опиоидные обезболивающие, вызывающие наибольшее беспокойство врачей.

Как следует из исследования, в последнее время подобные препараты стали выписывать меньше, но до этого многие годы количество подобных рецептов росло. «Долговременный прием опиоидных обезболивающих и бензодиазепинов не рекомендуется и не является эффективным»,— отмечает руководитель отдела по лечению алкогольной и наркотической зависимости PHE и один из авторов исследования Питер Баркиншоу. Власти США в последние годы стали активнее бороться с распространением так называемой опиоидной эпидемии.

Яна Рождественская