Драккар Бальдр

Одолеваем очередной брод. Кроссовер приподнимается на пневмоподвеске и окунается. Бурлит ледяная вода, а ты сидишь на светлом кожаном кресле с подогревом, стакан кофе под рукой, словно смотришь приключенческое кино. Обновленные Volvo XC90 в рамках презентации для прессы едут к полуострову под названием Средний.

Фото: Александр Катаев

Текст, фото: Александр Катаев

Ранее днем мы стартуем из Мурманска. Через семьдесят километров по местной традиции громко сигналим у военного мемориала «Долина Славы». В годы Великой Отечественной здешние края пережили немало ожесточенных оборонительных боев. Еще через тридцать километров тормозим на КПП Титовка, там проверяют паспорта и багажники. Нет, на зажиточных браконьеров мы вроде не похожи. Летний день, а на улице холодно. Север, ветер. Поэтому открываем и закрываем багажные двери кнопками, не покидая теплых салонов – удобно, не сочтите за неуважение.

Приграничную территорию, где ранее хозяйничали лишь военные, открыли для общего посещения в девяностых, когда посчитали, что боеприпасы, коих на полуострове после Отечественной разбросана масса, пришли в негодность от времени. Мы горстями будем подбирать из ягеля зловещие ржавые патроны, а в абсолютной тишине полуострова особо впечатлительным почудятся выстрелы и крики.

После КПП асфальт сразу исчезает, и до самого Баренцева моря нашим Volvo XC90 приходится проявлять способности внедорожников. В режиме офф-роуда, который доступен до 40 км/ч, пневмоподвеска увеличивает клиренс, и реакции силового агрегата с образцовым восьмиступенчатым автоматом притупляются для более плавного преодоления препятствий. Иногда крадемся по россыпям здоровенных камней. Нас терпеливо ждут характерные местные машины – «шишиги» и лифтованные «японцы» с зубастыми колесами, для них эти камни, как кочки. Но подшучивать поводов не даем, проходимость у XC90 достойная, и даже версии на обычной пружинной подвеске всякий раз проезжают без потерь. К обеду оказываемся на берегу губы Малая Волоковая…

На северном полуострове сразу многое понимаешь о дизайне скандинавских Volvo.

Природная красота

В любом месте полуострова можно остановиться и долго созерцать великолепные зрелища. Эти сопряжения поверхностей. Эти совершенные в гармонии сочетания приглушенных северных цветов, по которым хоть учи студентов-художников. Над этими глыбами с отточенными ветром и дождями формами и узорами словно работали живые скульпторы. Оглядываешься на машину и вдруг сразу очень многое понимаешь о природе нынешнего дизайна северных Volvo. Просто посмотрите на фотографии.

Фары, как известно, повторяют форму молота скандинавского бога Тора. Для пущего эффекта вольвовцы в этой поездке нарекли автомобили драккарами, то есть кораблями викингов, и присвоили каждому северные позывные. Наш кроссовер – драккар Бальдр, в честь скандинавского же бога мира и красоты. Есть в этом что-то от названий IKEA, зато звучит.

Под капотом 235-сильный тяговитый турбодизель. Проехались и на драккаре с позывным Фрейр в честь божества природы, там бензиновый 249-сильный мотор. Предпочитая Бальдр, иронизируем, что «жадность Фрейра сгубила»: официально заявленный расход солярки на два литра меньше. Вообще, с дизелем общаться приятнее: он ощущается более подходящим на бездорожье, а на шоссе из-за частых переключений коробки и лихих подхватов версия кажется более импульсивной, хотя разницы в динамике по паспортам с упомянутой бензиновой почти никакой. В гамме есть и другая бензиновая – мощнее на семьдесят сил, а также бензоэлектрическая – мощнее еще на девяносто. Но Бальдр нравится и потому, что самый доступный по цене.

Фото: Александр Катаев

Сводка новостей

К новому модельному году у XC90 изменились облицовки, добавились шесть новых вариантов литых дисков размерностью 19–22 дюйма и три новых цвета кузова. Сиденья теперь можно заказать с обивкой из натуральной шерсти. Вот, собственно, все.

И на полуострове новостей мало. Температура менялась от пятнадцати до шести градусов. С облаками давеча ночью было не так светло, как обычно. У берега опять видели выпрыгивающих дельфинов, за ягелем выходили олени. Кто-то из туристов по незнанию наступил на заповедный мох, и тот потемнел на пятьдесят лет в форме следа туристического ботинка. Отвалилась еще пара кирпичей от давным-давно брошенной казармы. К условному Иванычу приезжали гости, у него далекая удобная база для рыбалки, куда, однако, доберется только его трехосный «ЗиЛ». Да, еще приезжали журналисты из столицы на Volvo, ночью дрожали в палатках под тремя одеялами, но потом не хотели уезжать.

Почувствовать разницу

Будет весело, сказали гиды, и предложили на квадроциклах покататься. Ну как покататься – маршрут оказался петлей в сто двадцать километров. К такой штуке нужно привыкнуть, как к норовистому конику: очень аккуратно «тянуть вожжи», вовремя привставать в седле. С непривычки на камнях трясло так, что стучали зубы и едва не сыпались в штаны позвонки. Штурмовали лужи, где в сапоги наливалась вода. Барахтались на каких-то заросших глубоких тропах. Это секретные дороги браконьеров. Говорят, с браконьерством помогают бороться и пограничники: их дальнобойная аппаратура позволяет издали засекать злодеев. Запрещенка – красное и тараканы, то есть, в переводе с жаргона, семга с лососем и крабы. Наказание – огромные штрафы или… сроки. Взяток охрана, к счастью, не берет: получает хорошие зарплаты и уважение от государства. Браконьеры перемещаются на убитых отечественных машинах, какие не жалко бросать. Мы видели такую брошенку.

На квадроциклах открываются места и вовсе фантастических видов. Но пересесть за руль XC90 – как попасть в центр релаксации после соревнования по борьбе без правил. Бальдр словно обнимает. Тишина, сиденье с массажером, подкупающе комфортный ход на пневмоэлементах – пружинная подвеска несет поплотнее. И как приятны «драгоценные» детали: кубик-ручечка для пуска мотора, движок переключения ездовых режимов.

Бальдр активно общается! – есть система голосового управления. И еще полным-полно вспомогательных систем: адаптивный круиз-контроль, мониторинг разметки и помех, функция автоматического аварийного торможения. Нет, на полуострове все это, понятно, не при деле, но пора возвращаться в Мурманск. На КПП нас осматривают уже с пристрастием – не везем ли таракана. Нет, только патроны на память в отсеке для мелочи… Volvo XC90 – самая возрастная модель из новой фирменной генерации. Это значит, что не за горами премьера следующего поколения флагмана. Надеемся, и он будет способен проехать в такие дивные северные места, какими можно насладиться на полуострове Среднем.

Голосуем за талантливый турбодизель 2.0 T5, с которым увесистый кроссовер кажется легче, чем есть. Восьмиступенчатая автоматическая коробка умело подыгрывает. Фото: Александр Катаев

Volvo XC90 D5 AWD