Незаметные границы

Нынешнее поколение кроссоверов Nissan X-Trail и Qashqai построены на одной платформе и очень похожи друг на друга. Но разница между ними есть. Примерно такая же, как между соседними европейскими странами – на этих машинах мы проехали сразу три государства за один день.

Текст: Валерий Чусов

Границы в Европе сохранились, но стали не очень заметными. Вот едете вы по берегу Рейна от Цюриха в сторону Италии и вдруг на развязке обнаруживаете указатель с буквами FL и машины вокруг с непривычными для Европы черными номерами. Пересекаем Рейн и оказываемся в княжестве Лихтенштейн – собственно, буквы на номерах и знаках и означают «Фюрстентум Лихтенштейн».

Но сначала есть смысл мысленно перенестись в Россию. Российский завод – самое «молодое» предприятие Nissan в Европе. В этом году он начал выпуск обновленного Qashqai. Причем этот Qashqai – не точная копия того, что выпускается в Европе. Его конструкцию доводили именно с учетом наших дорог и запросов российских покупателей. Это уже второй проект подобного рода российского отделения европейского технического центра Nissan– на несколько месяцев раньше был запущен модернизированный X-Trail, который адаптировали для России практически теми же изменениями в конструкции.

Фото: Nissan

При адаптации много значения уделили звукоизоляции – на обоих кроссоверах шумопоглощающее ветровое стекло, да еще с электроподогревом. Это бесспорно полезно для России! Ради дополнительной изоляции от шума увеличена толщина покрытия днища, добавлена звукоизоляция колесных арок и вспененный материал в панелях кузова. Фото: Nissan

Почему Россия не Европа

Если вспомнить традиционное определение двух российских проблем, то понятно, что основная часть адаптации – это доработка подвески. В Европе Qashqai имеет два варианта задней подвески: на полноприводных она независимая, а переднеприводные имеют сзади торсионную балку, связывающую рычаги. Такую схему называют полузависимой – или полунезависимой. Так вот в России даже переднеприводные версии получили независимую подвеску, и к тому же увеличенную колею. Фактически единственное внешнее отличие российского Qashqai от европейского – выступающие кромки колесных арок из черного пластика: у «европейцев» они вровень с поверхностью кузова. Много времени инженеры уделили подбору оптимального сочетания пружин с амортизаторами, и сами амортизаторы тут другие – в них есть пружины для хода отбоя. То есть автомобиль «туже» реагирует на дорожные неровности. Тут помогает и увеличенный диаметр стабилизатора поперечной устойчивости. Ямы и выбоины не страшны!

На европейских дорогах российская подвеска воспринимается как более жесткая – глубоких выбоин ни в Швейцарии, ни в Лихтенштейне, ни даже в северной части Италии практически нет, а вот мелкие неровности на обоих русифицированных кроссоверах Nissan все-таки ощущаются. Но не на руле – обновленное рулевое управление с более жестким валом и иными настройками усилителя стало гораздо более приятным и понятным. Этот эффект усиливает новое рулевое колесо со спрямленной нижней частью. Плотный обод хорошо лежит в руках, а кнопки на спицах помогают меньше отвлекаться от управления – если вы выучили их расположение и назначение заранее.

Фото: Nissan

Примеры экономии

Доработки X-Trail и Qashqai примерно одинаковые, но автомобили эти, хоть и имеют одну платформу, все-таки очень разные. Но за рулем этого можно и не заметить – панель приборов одна и та же. И от предыдущих моделей отличается добавкой мягкой вставки над перчаточным ящиком и новым рулевым колесом.

У обеих моделей появилось исполнение с предустановленной системой «Яндекс.Авто», которая объединяет навигатор, сервис «Яндекс.музыка», обычный радиоприемник и голосового помощника Алису. В таких автомобилях установлена SIM-карта с предоплаченным на год трафиком из расчета 2 ГБ в месяц. Правда, на таких версиях X-Trail и Qashqai нет камеры заднего вида и, соответственно, кругового обзора. Но можно поставить камеру у дилера как аксессуар.

X-Trail примерно на 260 миллиметров длиннее, и для легковой модели это ощутимо. Заднее сиденье расположено выше, чем переднее, и это улучшает обзор для пассажиров сзади. А еще при обновлении тут появилась возможность заказать подогрев заднего сиденья, правда, включается он с консоли у переднего сиденья. В отличие от Qashqai, автоматический режим стеклоподъемников тут только для водителя. И разъем USB для задних пассажиров даже не опция, а аксессуар.

Еще одним примером экономии может служить и предупреждение о сходе с полосы: когда машина пересекает линию разметки, звучит сигнал, причем вне зависимости от того, в какую сторону водитель направил машину, пищит он где-то в центре панели. Про вибрацию руля или подруливание не стоит и говорить – функция есть, но реализована, так сказать, минималистически. Однако хорошо уже и это – в дорогих комплектациях Qashqai и X-Trail достаточно много систем помощи водителю.

От дизеля на Qashqai решили отказаться – спрос был низким, всего пара процентов. В среднем в России около семи процентов легковых автомобилей продаются с двигателем с воспламенением от сжатия. На X-Trail такой турбодизель оставили. Фото: Nissan

С высоты

Главная точка нашего маршрута – перевал Стельвио. Находится он в Италии, совсем рядом со швейцарской границей. Кстати, ее близость постоянно чувствуется только по названиям городков и вывескам сразу на двух языках, немецком и итальянском, – а так все выглядит примерно одинаково. Альпийский стиль схож в разных странах.

Мы попали на перевал в субботу, и оказалось, что место это исключительно популярное: велосипедисты, мотоциклисты, автомобилисты почти сплошным потоком с обеих сторон поднимаются на высоту 2760 метров. Для велосипедиста это практически подвиг, а уж водителям кемперов за въезд сюда по серпантинам определенно надо давать какую-то специальную грамоту… особенно если бы они делали это ночью. Потому что днем такие машины сильно замедляют поток и ни о каких «прохватах» по извилистым дорогам не может быть и речи.

Тут мы замечаем недостаток атмосферного двигателя – на такой высоте, похоже, ему уже не хватает кислорода, и на подъеме приходится придавливать педаль посильнее. Модные сегодня двигатели меньшего объема с турбонаддувом решили бы вопрос без особых усилий – не зря компрессоры когда-то появились именно на авиационных моторах.

Платформа CMF-C/D стала основной не только для Nissan Qashqai, X-Trail и Murano, но и нескольких моделей Renault – в том числе Kadjar, Talisman, Espace, Megane и Koleos второго поколения. Фото: Nissan

Частые повороты дают возможность посмотреть, как работает вариатор. Этот агрегат от Jatco тоже модернизирован. Помимо нового гидротрансформатора, у него перенастроена программа управления. Когда вариаторы только появились, водителям часто не нравился результат их настройки на оптимальный режим работы двигателя. Вариатор выводил мотор на наилучший режим, так что разгон не сопровождался изменением оборотов – ведь переключений здесь нет. И вот теперь вариаторы не фиксируют передаточное число в одной из семи позиций, когда водитель делает это принудительно, но и «переключается» при разгоне. Фиксированные «ступени» пригождаются как раз на спусках или перед поворотами для торможения двигателем. Правда, заметного эффекта можно добиться, только «скинув» пару ступеней. И такого эффекта как с «механикой», здесь не получишь – компьютер бережет двигатель. Ну и правильно делает.

Но вот мы и в долине. Итальянский на вывесках окончательно вытеснил немецкий, и мы отправляемся в сторону озера Комо. Здесь уже нам приходится оценить достоинства панорамной стеклянной крыши, через которую открываются отличные виды для пассажиров заднего сиденья. И двухзонного климат-контроля, который входит в базовую комплектацию всех версий, – день был жаркий. Впрочем, неспешный проезд по тесным улицам прибрежных городков доставляет больше удовольствия с открытыми окнами – иногда надо убирать границу между человеком и природой.

Фото: Nissan

NISSA X-TRAIL 2.5

Двигатель, тип бензиновый, R4 Объем двигателя, куб. см 2488 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 171 при 6000 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 233 при 4000 Трансмиссия вариатор Привод полный Максимальная скорость, км/ч 210 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 10,5 Средний расход топлива, л на 100 км 8,3 Дорожный просвет, мм 212 Цена в России, руб. от 1 950 000

NISSAN QASHQAI 2.0