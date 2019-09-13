Новая аристократия

Возможно, скоро Jaguar станет совсем уж похожим на бренд Land Rover, своего «внедорожного» брата по компании. Спрос на кроссоверы стабильно растет, так же как и линейка внедорожных моделей Jaguar. Настоящие аристократы, конечно, должны хранить верность традициям, но ездить же на чем-то актуальном тоже надо. Сейчас британская марка предлагает три варианта автомобилей повышенной проходимости, и нам довелось оценить их все во время поездки в Словению, тоже в своем роде страну-кроссовер, предлагающую дороги любой сложности, от равнинных до горных.



Текст: Валерий Чусов

К замку Блед, возвышающемуся над озером Блейско, не так уж и просто подъехать: летом самый разгар сезона и тут полно туристов. Это сегодня он представляет собой обычную достопримечательность, а до недавнего времени фактически единовластным хозяином тут был партийный деятель Иосип Броз Тито, последней же монаршей фамилией, которая владела замком, были Карагеоргиевичи.

Одна из фишек F-Pace – ключ-браслет Activity Key2, прочный и полностью водонепроницаемый. Можно плавать под водой или летать в небе на параплане и при этом иметь при себе ключ, не беспокоясь, что он выпадет из кармана и потеряется. При этом обычный ключ-брелок предлагается оставлять в автомобиле в отключенном состоянии в целях безопасности. Фото: Jaguar

Для Jaguar замок и аристократы – да пусть бы даже и югославские –– вполне уместное окружение. Хотя в последнее время марка прошла трансформацию не менее существенную, чем Югославия, некогда превратившаяся из королевства в социалистическую федеративную республику. Знаменитый благодаря элегантным седанам и стремительным купе Jaguar теперь выпускает еще и автомобили повышенной проходимости. Но ведь и аристократия теперь другая. Король Нидерландов, к примеру, пилотирует рейсовые самолеты, а бывший царь Болгарии в уже почтенном возрасте вернулся в свою страну и работал там премьер-министром. Вот и Jaguar тоже адаптируется к новым временам.

Согласно Оксфордскому словарю, автомобиль – это дорожное транспортное средство, приводимое в движение ДВС и способное перевозить небольшое количество людей. I-Pace, удостоенный многих высших автомобильных наград, не является, строго говоря, автомобилем по определению. Фото: Jaguar

Фамильные черты

Первым кроссовером Jaguar стал F-Pace, он появился в 2016 году и успешно воплотил в себе главную особенность марки – сочетание традиционных, классических особенностей автомобиля с самыми современными технологиями, начиная от обширного применения алюминия в конструкции кузова и заканчивая сложными системами обеспечения безопасности и комфорта. Ну вот правда, четырехзонный климат-контроль – вполне себе примета седана высшего класса. Более того, даже панель приборов тут можно заказать виртуальную: дисплей, на котором приборы просто «нарисованы», не говоря уже о том, что и проекция на ветровое стекло тут тоже есть.

За рулем F-Pace чувствуешь себя совсем не как на внедорожнике вроде Range Rover, а как в немного высоковатом, но все же легковом автомобиле. И ведет себя F-Pace аналогично именно такой машине, лихо вписывается в повороты, во время прохождения которых даже не задумываешься о высоте автомобиля или чрезмерной мягкости его подвески. Широкая консоль буквально создана для размещения разнообразных органов управления, в том числе фирменной ягуаровской «шайбы» управления трансмиссией.

К 2019 модельному году Jaguar освежил свою флагманскую модель. Появился новый круиз-контроль, который работает совместно с рулевым управлением и удерживает машину в полосе. Мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем стала стандартным оборудованием, как и безрамочное зеркало заднего вида. Любители дальних поездок оценят увеличение емкости топливного бака с 63 до 82 литров.

Теперь Jaguar, оснащенные мультимедийной системой Touch Pro с опцией InControl Apps, получат поддержку платформы «Яндекс.Авто». В первую очередь владельцам будет доступен «Яндекс.Навигатор» с актуальной информацией по пробкам. Хорошо, что на внедорожнике всегда можно свернуть с дороги и уехать туда, где нет пробок. Фото: Jaguar

Мал мала меньше

Следом за F-Pace появился малыш E-Pace, созданный на модифицированной платформе Range Rover Evoque, при этом совсем не похожий на него внешне. Лучше или хуже? Трудно сказать. Можно ли сравнивать озеро, реку и море? Все они хороши по-своему. Лично на мой вкус, рукоятка селектора трансмиссии E-Pace более удобна, чем «шайба» F-Pace. Маленький кроссовер Jaguar уже не особо похож на седан, а за счет меньших геометрических размеров у него лучше проходимость. Но, признаться, нам испытать ее было негде: слишком уж ухоженные поля окружают дороги в Словении, да и сами дороги так хороши, что сворачивать с них особого желания не возникает.

Причем иногда эти дороги быстро меняют свою «национальность» – можно внезапно заехать в Италию, а потом так же внезапно выехать из нее. И узнать об этом только благодаря плакатам на обочине. Что неудивительно: ныне независимая Словения когда-то частично входила в Австро-Венгерскую империю, потом – в состав Италии, затем – Югославии. И все эти этапы истории можно проследить не только на поверхности земли, но и под землей.

Вы, наверное, слышали словосочетание «карстовые пещеры»? Так вот именно на плато Карст, которое находится на территории Словении, они были обнаружены и исследованы. Постойнска-Яма – одна из самых больших пещер такого типа. Помимо обычных людей из самых разных стран, здесь бывали и персоны именитые, вроде четы Габсбург, итальянских министров или все того же Иосипа Броз-Тито, куда же на территории бывшей Югославии без него.

Для Jaguar E-Pace и I-Pace вопрос национальной идентификации тоже неоднозначный. Мало того что британская компания принадлежит индийской группе, эти два кроссовера Jaguar выпускаются на заводе Steyr, который принадлежит австрийской фирме Magna, завод которой находится в городе Грац, в 50 километрах от границы Словении.

Рекуперируй это!

Электрический I-Pace достался нам с коллегой на том участке, который включал в себя перевал Вршич. Подъем, как известно, означает дополнительный расход энергии, а зарядить машину по пути негде. Потому мы включили усиленный режим рекуперации и на каждом из 25 поворотов, ведущих к перевалу, выключали климат-контроль. Хочешь ездить на электрокаре – будь готов в случае чего пожертвовать своим комфортом. На перевал мы въехали с запасом хода около 130 км – и это было просто впритык для того, чтобы доехать до следующей точки, где мы смогли бы подзарядить I-Pace.

Усиленный режим рекуперации включается, достаточно лишь отпустить педаль акселератора: автомобиль заметно замедляется, будто на машине с механикой переключился на две ступени вниз. И число отпущенных I-Pace километров на текущей зарядке начинает быстро расти. Конечно, стоит отдавать себе отчет, что цифры эти, в отличие от классического указателя уровня топлива, очень условны и отражают лишь некую расчетную величину, да еще с поправкой на восприятие ее водителем.

Если с точки зрения контроля заряда к электромобилю надо привыкать, то по управляемости и устойчивости I-Pace просто образец для подражания! Расположенная под полом «плита» батареи, а также электромоторы у осей обеспечивают низкий центр тяжести, а максимальный крутящий момент электромотор, в отличие от ДВС, развивает именно на старте. Динамика разгона у I-Pace более чем впечатляющая. Конечно, за все приходится платить – сейчас I-Pace стоит примерно втрое дороже самой доступной версии E-Pace. Но если хочется уже сегодня оказаться в будущем – это того стоит.

JAGUAR I-PACE

Двигатель, тип электромоторы Максимальная мощность, л.с. 2х200 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 2х350 при 0 Привод полный Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,8 Запас хода на одной зарядке, км 470 Цена в России, руб. от 6 246 000

JAGUAR E-PACE 300

Двигатель, тип бензиновый, R4 Объем двигателя, куб. см 1997 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 300 при 5500 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 400 при 1200–4500 Трансмиссия АТ9 Привод полный Максимальная скорость, км/ч 243 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 6,4 Средний расход топлива, л на 100 км 8 Дорожный просвет, мм 204 Цена в России, руб. от 3 575 000

JAGUAR F-PACE 300 D