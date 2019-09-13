Доверяй глазам своим

Система сможет работать с различными дисплеями, которые будут отличаться как по размерам, так и по форме, а отвечать за ее функционирование будет единый центральный блок управления.

Как утверждают ученые, человеческое зрение отвечает за 90 процентов информации, обрабатываемой мозгом. Благодаря глазам мы имеем возможность объективно судить об окружающем мире, своевременно реагируя на постоянно меняющуюся окружающую среду и, как следствие, всевозможные факторы риска. Именно поэтому в компании Bosch возлагают большие надежды на новую технологию трехмерного проецирования, применяемую в автомобильных дисплеях.

Качественное трехмерное изображение позволяет водителю лучше считывать информацию, что делает управление транспортным средством более безопасным. Суть изобретения заключается в использовании пассивной 3D-технологии, наделяющей изображение дополнительной глубиной. Предполагается, что область применения системы не будет ограничена лишь всплывающими подсказками и предупреждениями. Технология позволит реализовать объемные навигационные карты, которые в буквальном смысле можно будет потрогать руками, а изображение с камеры заднего вида в мельчайших подробностях обрисует обстановку за бортом автомобиля. Ну и, конечно, с наступлением светлого автопилотируемого будущего, когда слово «водитель» окончательно исчезнет из нашего лексикона, все эти наработки можно будет снова использовать исключительно для развлекательных целей.