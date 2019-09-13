Не бойся, она ручная

К поездке я готовился. Перед выездом прогуглил шотландский трек Knockhill Racing Circuit, посмотрел онборды и в принципе представлял, что меня ждет. Но получилось так, что я не успевал на пересадку в Эдинбург. Даже теоретически не должен был успеть. Но успел. В итоге тот факт, что я все же оказался на мировой премьере Porsche 718 Cayman GT4 и 718 Spider, – маленькое чудо. А ощущения за рулем этих автомобилей – это уже чудо совсем не маленькое.

Текст: Игорь Шеин

Спортивная машина должна быть прежде всего легкой, с правильным соотношением веса к лошадиным силам. В Цуффенхаузене это знают лучше всех. Я помню, как ездил на базовом «Каймане» – сорвать его в занос было удовольствием из разряда острых, он цеплялся за асфальт даже тогда, когда ты думаешь, что переборщил. Машина слушалась руля, как верный пес хозяина, и ехала куда надо на доступной твоим возможностям скорости. А ее возможности, не сомневаюсь, были значительно выше; чуждое спортзалу тело автора этих строк на следующее утро отказывалось шевелиться от боли в боках.

Porsche Cayman безусловно совершенный автомобиль. Легкий и быстрый. Может быть, на асфальте он даже ничем не уступает «найн иллевен» – простите меня за крамолу! Тем более что ДНК-то те же. Ну и имея в виду товарный чек, конечно. Да и по размерам он почти как мой любимый 911-й из девяностых.

Новый 718 Cayman GT4 потрясает. Он на 12 секунд быстрее в Зеленом аду Нюрбургринга, чем предыдущая модель. Вы подходите к нему и сразу все понимаете. 20-дюймовые колеса, обутые в полуслики, антикрыло размером с парту, диффузор на корме такой, будто и не легальный дорожный перед вами автомобиль, а гоночный. Опциональный мощный каркас внутри, опять же опциональные жесткие карбоновые «ковши», петли вместо дверных ручек и огнетушитель в ногах под пассажирском креслом. Но главное – ручная коробка. А значит, под рулем три педали с большой левой сцепления, момент срабатывания которого предстоит ощутить не только ногой, но и мозгом.

Перед первым поворотом направо, тормозить нужно раньше, чем можно подумать, чтобы потом быстро проскочить шиканы на холмах и спусках.

Точную управляемость машины поддерживает оптимизированная в стиле GT передняя часть кузова с большой спойлерной кромкой и боковыми воздуховодами в бампере, которые успокаивают завихрения воздуха в зоне передних колес. Фото: Porsche

Элвис у тебя дома

В спортивную машину надо уметь сесть. Cayman GT4 не исключение, а подтверждение правила. Забудьте про гражданские привычки! Тут вы первым делом запускаете голову в салон и сдвигаете кресло максимально назад с помощью ручки под ним. Потом погружаете задом в это кресло свое угнетенное долгими перелетами и шампанским туловище и закидываете ноги. Подстраиваете руль и понимаете, что вы волею небес и главного редактора оказались внутри совершеннейшего инструмента, который поедет так, что не снилось. Он вознесет вас на виртуальный подиум, но, увы, этого не случится, поскольку вы не один такой. Вы пока третий в группе.

В толпе я заметил Вальтера Рерля. Он легенда, и я всегда мечтал с ним прокатиться. И вот мечта сбылась. Рерль, вероятно, притомился играть роль таксиста, но что-то мне подсказывало, что он почувствовал, что я уже ездил в быстрых машинах и немного в курсе, поэтому честно не собирался сачковать.

Мы молча выехали с парковки на питлейн на первой передаче. Машина дергалась, как и положено механизму, для которого работать не на пределе нонсенс. Рерль остановился перед светофором и, как только загорелся зеленый, вдавил в пол. Я за что-то ухватился. Но это было бесполезно, поскольку через мгновение меня вдавило в боковину кресла и нужны были усилия, чтобы собраться. Мозг в черепе бултыхался так, что темнело в глазах. Вальтер поехал на второй круг и еще прибавил. Машина реально полетела. На шпильке он в стиле, который надо видеть, переключился с четвертой на третью, с третьей на вторую и снова втопил в пол. Я был на седьмом небе от счастья.

Вальтер Рерль – великий гонщик. Мчаться с ним рядом в кресле не только шанс, но и большая честь. С ним ты понимаешь, что тебя везет не просто быстрый пилот, тебя везет сама история автогонок. Это как если бы у тебя дома выступал Элвис Пресли. Но в такие моменты, помимо восхищения артистом, ты нутром ощущаешь, насколько хороша ходовая часть машины, насколько идеально крутится мотор, как «ролекс», работает коробка передач, а рулевое управление является продолжением взгляда. Тешу себя мыслью, что Рерль не пожалел, что прокатил меня в режиме flat out. А если я излишне самонадеян, представим, что ему просто нравилось ехать быстро по классической трассе.

Фото: Porsche

Аналоговые ощущения

Наступила моя очередь давить на педаль. Porsche правильно все продумали, отказавшись от караванов на трассе. Чтобы вы как следует все почувствовали и ни от кого не зависели, они решили выпускать на трек по две машины: инструктор и вы. «Рация будет в кармане двери, не обязательно отвечать, да и ты, возможно, не все услышишь, – говорит мне Томас, который поедет впереди на боевом Porcshe GT3 RS. – Окей?»

Первый круг проходим потихоньку, но я уже примерно все знаю и жду не дождусь, когда он закончится. Выходим из шпильки на главную прямую и – в пол! Самый главный тут первый поворот вправо, тормозить нужно раньше, чем можно подумать, чтобы потом быстро проскочить шиканы на холмах и спусках. Вот где Cayman GT4 раскрывается во всей красе! На третьей передаче он летит как бог. Поребрики гладкие, поэтому мы наезжаем на них почти всем корпусом, машина подпрыгивает, но встает на траекторию как влитая. Инженеры с немецким усердием поработали над обработкой поступающих потоков воздуха, машину буквально вклеивает в дорожное полотно без ущерба в скорости. На руль ничего не приходит, он вообще не замечает неровностей. И это потрясающе! Что-то там по рации сообщает Томас, я даже понимаю что, но судя по тому, что я еду вполне в его темпе, это не так важно.

К сожалению, Porsche Cayman 718 Spider не будет продаваться в России, а раз так, не проехаться на нем без крыши было бы преступлением.

Новый 718 Spyder продолжает историю знаменитых родстеров Porsche 550 Spyder и 718 RS 60 Spyder. Технические характеристики новинки полностью идентичны купе GT4, кроме двух нюансов: максимальная скорость спайдера на 3 км/ч ниже и, в отличие от GT4, заднее антикрыло не фиксированное, оно автоматически выдвигается при скорости 120 км/ч. Фото: Porsche

Кстати, говорят, что именно Вальтер Рерль продавливает в концерне производство автомобилей с ручными коробками. Автоматы сегодня быстрее, но только выжимая левую педаль и на доли секунды перенося на рычаг правую руку, вы получаете аналоговое ощущение от управления автомобилем на треке. Немцы не были бы немцами и ради только спортивной страсти Рерля не стали бы этого делать, конечно. Очевидно, что для мощных великолепно сбалансированных автомобилей с тремя педалями есть рынок. И покупателями выступают не только богатые миллионеры в возрасте самого Вальтера. Молодежь есть. А чтобы оценить по достоинству такую конфетку, как Cayman GT4, не обязательно быть профи. Просто надо любить быстрые автомобили, особенно те, которые быстры не только на прямой.

Виски у камина

Утро на парковке Fonab Castle Hotel, что принадлежит потомкам братьев Джорджа и Дэвида Сандеманов – основателей торгового бренда Sandeman, производителя портвейнов и шерри, было прохладным. Моросил дождь. Но мы решили снять крышу автомобиля перед тем, как отправиться в путь. Во-первых, даже если с небес реально польет, в кабину кабриолета на ходу не попадет ни капли, как известно. А во-вторых, у нас Porsche 718 Spider, и не проехаться на нем под открытым небом было бы преступлением. Тем более что, увы, спайдер не будет продаваться в России, а жаль. Крышу у него складывают не торопясь, методично, вручную, это своеобразный ритуал. Примерно как вы ставите виниловую пластинку на проигрыватель, наливаете в стакан виски и устраиваетесь на кресле у камина. Добрые старые времена, настоящий класс. А как потом поехала машина!

Я не прогадал, что попросил у организаторов спайдер с комфортабельными креслами. «Ковши» – они для трека, несмотря на идеальные ленты шоссе, хорошо знакомые всему миру по программам Джереми Кларксона. В принципе, на таких дорогах выдержать пару сотен километров в карбоне легко, но зачем? Тем более что гламурный вояж на Porsche 718 тоже входил в мои планы. Здесь надо бы поставить скобку смайлика, принятую в сетях, но в бумажном издании корректор за такое повесит.

Впервые 718 Spyder получил полноценную подвеску GT от 718 Cayman GT4. Ее конструкция была заимствована у Porsche 911 GT3, а значит, если речь зайдет о маневренности и удовольствии от вождения, то обоим 718-м просто нет равных. Фото: Porsche

Porsche Cayman 718 GT4

Двигатель, тип 6-цилиндровый, оппозитный Рабочий объем, куб. см 3995 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 420 при 7600 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 420 при 5000–6800 Максимальная скорость, км/ч 304 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 4,4 Коробка передач 6МТ Собственная масса, кг 1420 Цена в Москве, руб. от 6 897 000

Porsche Cayman 718 Spider