В теле письма

Есть такая знаменитая на весь мир фотография Аркадия Шайхета, «Электрификация» называется. Бородатый мужик c некоторым недоверием держит в руках патрон с лампочкой, на витом шнуре свисающий с потолка. Рядом бабушка в белом платке. На стене избы рядом с иконами в окладах пришпилен портрет М.В. Фрунзе. Времена были тяжелые, хлеб отбирали, но что такое «сало», крестьянин, конечно же, знал… Прошло без малого сто лет. Мой коллега Александр Катаев стал единственным российским журналистом, кого китайская компания Aiways пригласила прокатиться по российским дорогам на новейшем электрическом кроссовере U5. Остановились пообедать в Твери. Китайцы отведали борща и очень удивились, что «сало» – это не овощ. Казалось бы, пришли учить нас электрической мобильности, а не знают самых базовых вещей.

Дмитрий Гронский, главный редактор