Доска почета

Владимир Мусаэльян,

личный фотограф Брежнева

Я за время работы в ТАСС изъездил десять автомобилей. Были два «Москвича» – 408-й и 412-й. Пришел к Леониду Ильичу – выделили голубую 21-ю «Волгу». Носиться на ней в кортеже. Потом распорядились дать мне новую 24-ю «Волгу». В ТАСС их две пришло. Одна была у генерального директора, вторая – у меня. Всего я изъездил пять служебных «Волг». И еще два «Жигуля». И номер у меня стоял блатной – 7474. Телефон в салоне, сирена, колпак на крыше.

Ханна,

певица

«Гелик» – автомобиль очень миниатюрный, а на дороге брутальный. Он лидирует. Если я с кем-то пытаюсь выехать на одну полосу (допустим, я из крайней левой, а другая машина из правой полосы), то мне уступят. И, скорее всего, мне уступают не потому, что я девушка, а потому, что я на «Гелике».

Ларс Хартманн,

директор по продажам поставщика сетевых решений Aruba

Для меня лично умный город начинается с онлайн-поиска парковок с возможностью оплаты этих парковок через приложение. Важна также связанность между разными видами транспорта – чтобы город предоставлял мне возможность пересесть с каршерингового автомобиля на личный или помогал построить сложный маршрут на общественном транспорте с удобной покупкой билетов.

Кристиан Лоренц,

клавишник Rammstein

В целом мне нравится Берлин, но какие-то определенные места мне сложно выделить. Наверно, что-то ближе к окраинам, где не нужно платить деньги за парковку. С ума сойти! Чтобы припарковать машину у собственного дома, я должен платить деньги за парковку.

Томазо Труссарди,

генеральный директор Trussardi

У меня уже больше двадцати машин. Звезда коллекции – Porsche 1950-х годов. Мечтаю собрать все модели Porsche. На свадьбу я подарил своей супруге красный Porsche, выпущенный в год ее рождения. Именно на нем мы поехали венчаться.

Александр Лукашенко,

президент Республики Беларусь

Я уже на каких только тракторах, автомобилях, грузовиках не ездил! Даже на ГАЗ-51 и тракторе МТЗ-50.

Денис Мантуров,

министр промышленности и торговли

Сегодня в России энергобаланс один из самых чистых в мире. АЭС и ГЭС по выработке энергии в нем занимают второе и третье места соответственно. Получается, что в России использовать электромобили эффективнее, чем в Европе, так как газовая генерация, атомная энергетика, гидроэнергетика, которые активно развиты у нас, не дают вредных выбросов в процессе производства энергии.

Анатолий Чубайс,

председатель правления «Роснано»

Если продвижение в части электрификации городского транспорта в России уже началось, то ситуация с личным электротранспортом несколько иная. В моем понимании, мы гораздо медленнее развитых стран будем переходить на личный электротранспорт.