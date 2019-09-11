Central Properties приблизилась к ВДНХ

Central Properties, традиционно специализирующаяся на коммерческой недвижимости, пытается диверсифицировать свой девелоперский портфель и намерена заняться строительством жилья. Компания уже подобрала площадку для нового комплекса на проспекте Мира на северо-востоке Москвы. Это может стать совместным проектом застройщика с Вадимом Козеруком, чей отец возглавляет ГВСУ «Центр» — одного из заметных генподрядчиков московских строек.

Девелопер Central Properties (СР) построит комплекс апартаментов у станции метро ВДНХ на северо-востоке Москвы, рассказали три источника “Ъ” на рынке недвижимости. Один из них знает, что речь идет о 1,4 га на проспекте Мира, 186А. В Central Properties не ответили на запрос “Ъ”. О том, что эта площадка может быть скоро застроена, “Ъ” сообщал еще в августе 2019 года. Из данных Kartoteka.ru выяснилось, что летом этого года у правообладателя участка — ООО «Норд-Вест» — поменялись собственники. Вместо Владимира Кучинского, Владимира Горбачева и Вадима Догадайло единственным владельцем компании стал сын гендиректора ГВСУ «Центр» Анатолия Козерука Вадим, с которым “Ъ” не удалось связаться оперативно.

Собеседники “Ъ” не исключают, что Вадим Козерук привлек CP в качестве fee-девелопера. Этот статус предполагает, что компания займется управлением строительством.

В российской действительности fee-девелопер в качестве вознаграждения от владельца площадки получает, как правило, уже построенные площади, которые сам и реализовывает на открытом рынке.

Сейчас на участке на проспекте Мира расположены склады, но попытка застроить территорию уже была. Как ранее уточняли “Ъ” в Москомстройинвесте, в 2018 году «Норд-Вест» подавала заявку на изменения правил землепользования, но в итоге рабочая группа градостроительно-земельной комиссии не одобрила ее. На 1,4 га у ВДНХ можно построить около 35 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, оценивают в «Метриуме».

Central Properties в равных долях принадлежит Денису Степанову и Сергею Егорову. Один из собеседников “Ъ” говорит, что совместный проект собственника CP и Вадима Козерука неслучаен. Отец Вадима Козерука был одним из партнеров Романа Тимохина по ряду проектов MR Group, а этот застройщик плотно работает с банком «Зенит». Акционеры CP на заре своей карьеры также работали в этом банке. «То есть можно утверждать, что все они знакомы друг с другом»,— говорит собеседник “Ъ”.

У CP пока не так много объектов. Но девелопер становится заметным участником рынка M&A. Как ранее сообщал “Ъ”, СР обсуждает покупку нескольких региональных торгцентров у группы «Макси». В портфеле Central Properties в основном объекты коммерческой недвижимости, включая бизнес-центры «Двинцев» и «Павловский», торгцентр «Весна» и всего один жилой проект — комплекс апартаментов Only в Филях.

Only был последним крупным проектом, которым занималась CP, и он оказался успешным: практически все апартаменты были распроданы еще до ввода объекта в эксплуатацию, вспоминает управляющий партнер Knight Frank Алексей Новиков.

Хотя рынок коммерческой недвижимости сейчас на подъеме, в сегменте жилья маржинальность более предсказуема, объясняет эксперт желание девелопера построить ЖК на проспекте Мира.

Более того, продолжает он, у застройщика жилья гарантированно есть покупатель, в то время как офисные и торговые объекты из-за отсутствия крупных инвесторов порой реализуются дольше. Господин Новиков оценивает стартовую стоимость продаж в новом ЖК в среднем в 180 тыс. руб. за 1 кв. м.

Партнер Colliers International Владимир Сергунин подтверждает, что девелопмент в том числе жилой недвижимости позволит Central Properties диверсифицировать бизнес и обезопасить себя от возможных макроэкономических рисков. По его словам, практика, когда компании, специализирующиеся на коммерческой недвижимости, запускали жилые проекты, доказала свою эффективность в кризис 2014 года, поскольку сегмент жилой недвижимости менее подвергнут экономическим колебаниям.

Елизавета Макарова