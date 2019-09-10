Бизнес-направление Альфа-банка по управлению крупным частным капиталом «А-Клуб» переходит к новому стратегическому позиционированию: так, одним из приоритетов названо укрепление позиции эксперта в семейном обслуживании клиентов. Ключевым направлением развития является расширение возможностей в удаленных каналах — уже сейчас 80% клиентов используют мобильное приложение для совершения своих финансовых операций. «Сегодня на первом плане новый тренд — социальный private banking, подразумевающий в формате клубного общения обмен мнением и опытом успешных людей. Наша цель — сделать общение клиентов с банком и между собой простым, удобным, эффективным», — говорит руководитель департамент по управлению крупным частным капиталом Алина Назарова.

Департамент транспорта Москвы обсуждает с компанией «Яндекс» запуск беспилотного трамвая, рассказал журналистам глава ведомства Максим Ликсутов. При этом он отметил, что такой трамвай «поедет не завтра», но раньше 2023 года.

Арбитражный суд Москвы 5 сентября 2019 года принял к рассмотрению заявление о банкротстве ООО «Мозхозторг», управляющего одноименной сетью магазинов хозтоваров. Банкротства требуют три индивидуальных предпринимателя — Дмитрий Мазур, Игорь Муравлев и Дмитрий Перепеченов. Судебное заседание назначено на 1 ноября.