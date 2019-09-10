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На Зеленодольском заводе имени Горького заложат военный корабль «Тайфун»

Церемония закладки малого ракетного корабля «Тайфун» проекта 22800 запланирована 11 сентября на Зеленодольском заводе имени Горького, говорится в сообщении предприятия.

Разработчиком проекта выступает Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» из Санкт-Петербурга. Водоизмещение корабля составляет около 870 тонн. Он оборудован развитым комплексом вооружения, который включает в себя управляемые ракеты нескольких типов. Корабли проекта 22800 могут работать как самостоятельно, так и в составе корабельных групп в зависимости от поставленных боевых задач.

По данным разработчика, корабли проекта 22800 — это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны ВМФ России. Они относятся к кораблям третьего ранга. Их главная цель связана с ведением боевых действий на территории ближней морской зоны и участие в выполнении задач мирного времени.

"Ъ-Казань"


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