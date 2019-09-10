Жена Бута заявила, что за него предлагали 15 американцев

Россия пыталась обменять осужденного в США предпринимателя Виктора Бута на 14–15 человек, сообщила его супруга Алла Бут во время пресс-конференции в здании генконсульства России в Нью-Йорке. «Со стороны российского правительства были предприняты шаги к обмену»,— передает ее слова ТАСС.

Американские власти ответили отказом. По словам госпожи Бут, США эти граждане мало интересны, а ее муж «будет сидеть в назидание другим».

В 2012 году Виктора Бута приговорили к 25 годам лишения свободы и к конфискации имущества на $15 млн, хотя прокуратура требовала пожизненного заключения. Виктора Бута обвинили в продаже ракет класса «земля-воздух», в заговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью убийства американских госслужащих и военных в Колумбии. Предприниматель, по версии обвинения, поддерживал организацию FARC, которая в США признана террористической.

Виктор Бут свою вину не признает. Его жена ранее говорила, что ему предлагали сотрудничество с ФБР и дать показания против Игоря Сечина, с которым он якобы работал. Виктор Бут это отрицает и говорит, что у него нет высокопоставленных друзей в Кремле.

Подробнее о том, за что Виктора Бута приговорили к 25 годам заключения, читайте в материале “Ъ” «Виктору Буту зачитали его 25 лет».