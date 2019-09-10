Умер фотограф и режиссер Роберт Франк

В Канаде в возрасте 94 лет умер фотограф-документалист и режиссер Роберт Франк, сообщает The New York Times со ссылкой на американского галериста Питера Макгилла.

Роберт Франк родился в 1924 году в Швейцарии. Он снимал для журналов Harper`s Bazaar, Life, Vogue. В 1955 году он получил стипендию Фонда Гуггенхайма, которая поддерживает современное искусство. На эти деньги Роберт Франк отправился в путешествие через США. Из 28 тыс. снимков он отобрал 83 и сделал книгу «Американцы», одну из самых известных своих работ.