Гендиректор ФК «Зенит» избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ECA) — международной структуры, напрямую представляющей интересы футбольных клубов на европейском уровне. Об избрании господина Медведева в первый субдивизион ECA сообщил ее официальный Twitter.

The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH — ECA (@ECAEurope) September 10, 2019

Кроме руководителя ФК «Зенит» в список также вошли топ-менеджеры «Атлетико», Мадрид (Мигель Хиль), «Барселоны» (Жосеп Бартомеу), «Ливерпуля» (Питер Мур), «Боруссии», Дортмунд (Ханс-Йоахим Ватцке), «Интера», Милан (Стивен Чжан), «Лиона» (Жан-Мишель Ола), «Арсенала» (Рауль Санльеи), «Баварии» (Михаэль Герлингер), «Манчестер Юнайтед» (Эд Вудворд) и ПСЖ (Нассер Аль-Хелаифи).

Председателем ЕСА на ближайшие четыре года вновь избран президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что петербургский «Зенит» значительно обновил состав перед стартом в Лиге Чемпионов 2019/2020.