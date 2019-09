Гендиректор ФК «Зенит» избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ECA) — международной структуры, напрямую представляющей интересы футбольных клубов на европейском уровне. Об избрании господина Медведева в первый субдивизион ECA сообщил ее официальный Twitter.

The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH